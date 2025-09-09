Công bố địa chỉ hơn 800 điểm mua, bán vàng miếng được cấp giấy phép tại TPHCM

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa có văn bản về việc kinh doanh và mua bán vàng gửi tới các đơn vị và UBND phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, liên tục tăng cao, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, đồng thời hạn chế và loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả giải pháp ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề nghị các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kinh doanh vàng và mua bán vàng miếng, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua, đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá vàng biến động.

Trong văn bản, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 nêu rõ người dân chỉ nên thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không được phép mua bán vàng miếng. Việc thực hiện giao dịch vàng miếng với cá nhân, tổ chức trong trường hợp này là trái quy định.

Do đó, việc kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép và mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, vàng miếng cần tuân thủ nghiêm quy định về giấy phép hoạt động; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ; cơ sở vật chất và phương án kinh doanh an toàn; giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; chứng từ hóa đơn; nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; chất lượng sản phẩm và công khai niêm yết giá.

Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và công khai minh bạch không chỉ là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, mà còn phòng ngừa, hạn chế rủi ro do sai phạm, do liên quan tội phạm làm hàng nhái, hàng giả, buôn lậu và trốn thuế.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua, đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá vàng biến động.

Theo cơ quan quản lý, việc chấp hành tốt quy định pháp luật của doanh nghiệp, người dân sẽ góp phần quan trọng vào ổn định thị trường cũng như hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích nền kinh tế.

Cũng trong văn bản trên, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã cung cấp thông tin chi tiết các địa điểm mua, bán vàng miếng đang hoạt động tại TPHCM của các đơn vị được cấp giấy phép.

Danh sách chi tiết tại đây.