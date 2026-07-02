Sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả cho trẻ em suốt 5 năm

Ngày 2/7, Phạm Vũ Khiêm, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, bị TAND Hà Nội xét xử về ba tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Trần Thị Huệ (vợ Khiêm) và 17 người còn lại của vụ án bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng.

13 triệu sản phẩm giả tuồn ra thị trường, doanh thu 335 tỷ

VKS xác định tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Khiêm chỉ đạo vợ cùng các nhân viên dưới quyền thực hiện một quy trình sản xuất "hai mặt".

Dù các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký công bố chất lượng với cơ quan quản lý, nhưng để tối ưu hóa lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng các loại phụ liệu rẻ tiền hơn.

Thực phẩm bổ sung sức khỏe Baby Shark của Herbitech bị xác định là hàng giả. Ảnh: Linh Đan

Để đối phó với các đợt thanh tra, một bộ hồ sơ giả mạo với đầy đủ các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập xuất kho hợp thức đã được lập ra nhằm che giấu bản chất của những lô hàng kém chất lượng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an trên 118 mẫu sản phẩm thu giữ đã xác định có tới 87 lô sản phẩm thuộc 67 loại khác nhau là hàng giả, do có nhiều chỉ tiêu hàm lượng thấp hơn 70% so với mức công bố.

Trong vòng 5 năm, Herbitech đã tuồn ra thị trường hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm giả (bao gồm lọ, chai, ống, gói, viên), thu về giá trị hơn 10 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong 6 năm Herbitech có tổng doanh thu bán hàng 335 tỷ đồng, song chỉ kê khai thuê 145 tỷ, để ngoài sổ sách 190 tỷ đồng. Hành vi gây thiệt hại về thuế cho Ngân sách nhà nước 55,8 tỷ đồng, theo cáo buộc.

Rửa tiền vào bất động sản

VKS cáo buộc Khiêm sử dụng 12,3 tỷ đồng trong lợi nhuận này để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư bất động sản. Mục đích nhằm "rửa tiền" từ nguồn thu bất hợp pháp.

Ban đầu, Khiêm sử dụng tiền cá nhân chuyển khoản hơn 1,17 tỷ đồng để đặt cọc thuê đất diện tích 5.000 m2. Sau đó, diện tích được điều chỉnh còn 4.853,9 m2 và đến ngày 14/1/2025, hợp đồng thuê đất được ký với tổng giá trị gần 12,6 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa dòng tiền, các bên đã thực hiện biên bản đối trừ công nợ ba bên với khoản tiền đặt cọc trước đó. Phần tiền còn lại hơn 11,5 tỷ đồng được thanh toán qua nhiều đợt từ tài khoản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech, theo chỉ đạo của Khiêm. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn chi trả thêm các khoản phí hạ tầng và thiết kế nhà máy.

Các bị cáo đã nộp hơn 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả, trong đó vợ chồng Khiêm nộp 7,3 tỷ đồng.