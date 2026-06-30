Chốt giá vàng hôm nay ngày 30/6 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 30/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 30/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 147 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 30/6, giá vàng trong nước ngày 30/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 30/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 30/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 30/6, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/6, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 30/6, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 30/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 30/6 giảm với giá vàng giao ngay giảm 23 USD/ounce, xuống mức 4.015 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.044 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, xuống gần mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Việc giá kim loại quý này liên tục "lỡ hẹn" với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, cộng hưởng với kỳ vọng về lãi suất tại Mỹ, đang tạo nên tâm lý hoài nghi trong giới đầu tư.

Phân tích về xu hướng hiện tại, chuyên gia Ole Hansen từ Saxo Bank đưa ra cảnh báo về sự thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư: "Việc vàng thất bại trong việc duy trì đà tăng cho thấy tâm lý thị trường đang rất mong manh. Thay vì tranh thủ mua vào khi giá giảm như trước đây, các nhà giao dịch hiện nay có xu hướng bán mạnh khi giá hồi phục".

Theo ông Hansen, để thay đổi cục diện này, giá vàng cần phải vượt qua ngưỡng 4.100 USD/ounce mới có cơ sở để xác nhận vùng đáy đã được thiết lập.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.015 USD/ounce (tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 30/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 30/6, giá vàng ngày 1/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.