Lượm cây dại này "bế" lên chậu bán làm cây cảnh, ngờ đâu bán hơn 1 triệu/chậu, trai Cà Mau đâu "bị khùng"

Niềm đam mê của Yên bắt đầu từ một lần tình cờ cách đây hơn 5 năm. Trong chuyến đi rừng tại tỉnh Kiên Giang (cũ), người cậu của Yên phát hiện một bụi hoa mua trắng nhỏ nở giữa rừng.

“Thấy loài hoa lạ mặt, lại hiếm gặp nên cậu đã mang về cho tôi một nhánh để làm quà vì biết cháu rất thích các loài hoa dại", Yên kể lại với Báo Dân Việt.

Anh Trà Hoàng Yên (34 tuổi), ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau đang sở hữu hàng trăm cây hoa mua trắng sau nhiều năm nghiên cứu, học hỏi cách trồng và chăm sóc loài hoa dại này. Ảnh: Vũ Lịnh

Yên cho biết, bản mình cũng không ngờ chính cành hoa mua trắng ấy đã mở ra một hành trình mới cho anh trên con đường khởi nghiệp.

Nhận được món quà đặc biệt, Yên dành nhiều thời gian tìm hiểu cách ươm trồng và chăm sóc hoa mua.

Những ngày đầu rất khó khăn, bởi hoa mua trắng khá nhạy cảm, dễ héo khi thay đổi môi trường.

Trao đổi với Báo Dân Việt, anh Trà Hoàng Yên, ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau cho biết, hoa mua trắng là loại rất khó trồng, vì hoa dễ héo khi thời tiết thay đổi; tuy nhiên, nếu ai có đam mê với loài hoa thôn dã này thì việc phát triển được một gốc hoa mua là niềm vui vô bờ bến. Ảnh: Vũ Lịnh

Thế nhưng, sự kiên nhẫn đã mang lại trái ngọt khi nhánh mua nhỏ bé ngày nào bén rễ, rồi vươn lên thành bụi lớn, nở những bông trắng tinh khiết đầu tiên trong khu vườn sau nhà.

Từ một gốc ban đầu, Yên tiếp tục nhân giống thành hàng chục rồi hàng trăm bụi mua trắng.

Hiện nay, ngoài hoa mua bông trắng, trong vườn còn có 3 loại đột biến và được Yên đặt tên là “mua cánh trắng nhụy hồng", ”uyên ương bạch mua“ và ”tường vy bạch mua“.

Anh Trà Hoàng Yên cho biết, trong số hàng trăm gốc hoa mà anh hiện sở hữu, có 3 loại đột biến và được anh đặt tên là “mua cánh trắng nhụy hồng", ”uyên ương bạch mua“ và ”tường vy bạch mua“. Ảnh: Vũ Lịnh

Mỗi sáng, khu vườn nhỏ của Yên lại sáng bừng sắc hoa dịu dàng, thu hút bạn bè và người dân đến tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu cách trồng hoa mua.

Nhận thấy nhu cầu của nhiều người mê hoa cảnh, hai năm trước, Yên mở trang Facebook cá nhân để giới thiệu và bán giống hoa mua cho những người có cùng đam mê.

Qua kênh này, hoa mua trắng của Yên được nhiều khách trong và ngoài tỉnh biết đến.

Mỗi chậu hoa mua của anh Yên được bán với giá từ 300 đến hơn 1 triệu đồng, tùy vào độ lớn nhỏ của cây. Ảnh: Vũ Lịnh

“Mỗi chậu hoa mua, tôi bán với giá từ 300 đến hơn 1 triệu đồng, tùy vào độ lớn nhỏ của cây. Việc làm này không chỉ mang đến thu nhập ổn định cho tôi, mà quan trọng hơn là góp phần lan tỏa vẻ đẹp của loài hoa dại đang dần vắng bóng trong tự nhiên này”, Yên nói với Báo Dân Việt và cho biết, thông qua việc làm của mình, anh mong muốn nhiều người biết đến và trồng, nhân giống loài hoa mua trắng nhiều hơn, nhằm giữ lại loài hoa thôn quê ở xứ rừng tràm U Minh Hạ.

Hành trình sưu tầm và nhân giống hoa mua trắng của Trà Hoàng Yên đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Từ một nhánh hoa nhặt được giữa rừng, anh đã biến đam mê thành nỗ lực bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên – một câu chuyện dung dị mà ấm áp giữa vùng đất Khánh Lâm hiền hòa.