Giá vàng đạt đỉnh lịch sử: Tăng đến bao giờ?

Giá vàng tăng mạnh chưa từng có trong hai năm qua

Kể từ cuối năm 2022, vàng đã có một chuỗi tăng ấn tượng, phá vỡ hàng loạt ngưỡng kháng cự và lập 41 kỷ lục mới chỉ trong năm nay. Song hành cùng vàng, giá bạc cũng lần đầu tiên vượt mốc 50 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử.

Điều khiến đợt tăng giá này đặc biệt là lượng vốn đầu tư đổ vào vàng quá lớn trong thời gian ngắn. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), chỉ riêng quý III năm nay, các quỹ ETF gắn với vàng đã mua ròng 221,7 tấn, tương đương gần 26 tỷ USD, đưa tổng lượng nắm giữ vàng lên sát mức kỷ lục năm 2020.

Dù vậy, xét toàn cầu, vàng mới chỉ chiếm khoảng 2% tổng tài sản đầu tư, trong khi giới phân tích thường khuyến nghị nên giữ 5–10% danh mục bằng vàng. Nghĩa là, dư địa tăng vẫn còn – nhưng mức độ rủi ro cũng đang gia tăng.

Điều gì đang thúc đẩy đà tăng mạnh của vàng?

Các yếu tố đứng sau đợt tăng này không mới, nhưng ngày càng mạnh mẽ hơn: bất ổn địa chính trị, lạm phát dai dẳng, nỗi lo suy thoái, nợ công toàn cầu phình to, và niềm tin sụt giảm vào đồng USD cùng các loại tiền pháp định khác.

Trong bối cảnh đó, vàng trở lại vị thế “nơi trú ẩn an toàn”. Mức giá 4.000 USD/ounce hiện nay phản ánh sự mất niềm tin của nhà đầu tư vào hệ thống tài chính truyền thống, chứ không chỉ đơn thuần là giao dịch đầu cơ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, chưa thể khẳng định đây là đỉnh của vàng, bởi các yếu tố bất ổn nói trên “vẫn còn nguyên vẹn và có xu hướng trầm trọng hơn”. Do đó, việc vàng tiếp tục lập kỷ lục mới trong ngắn hạn là hoàn toàn khả thi.

Liệu đà tăng của vàng có sớm chững lại?

Sau mức tăng hơn 50% trong năm, và 71% đối với bạc, không ít chuyên gia cảnh báo thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể giảm khoảng 10%, tức lùi về quanh 3.600 USD/ounce trước khi hồi phục.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy vàng rất bền bỉ trong các chu kỳ tăng. Kể từ khi đà tăng bắt đầu vào tháng 11/2022, thị trường chỉ có một chuỗi giảm kéo dài ba tuần, với mức giảm 2,8%. Lần sụt mạnh nhất là tháng 11 năm ngoái, khi giá mất 6,3% trong hai tuần – nhưng ngay sau đó, vàng tăng trở lại 6% chỉ trong một tuần.

Giới phân tích nhận định: Vàng vẫn là tài sản dài hạn hấp dẫn, nhưng trong ngắn hạn, việc chốt lời một phần để bảo toàn lợi nhuận có thể là chiến lược hợp lý – như cách họ nói vui: “Thỉnh thoảng, tốt nhất là nên khóa lợi nhuận lại… và tận hưởng cuối tuần.”