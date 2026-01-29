Nhiều "kho bạc" thế giới cạn hàng, thị trường chịu áp lực

Ghi nhận ngày 28-1, từ tờ mờ sáng, rất đông người dân đã đổ về các điểm giao dịch xếp hàng mua bạc, trong khi nhiều tiệm vàng bạc đã hết bạc vật chất để giao ngay.

Nhiều người xếp hàng chờ mua bạc sáng 28-1

Xu hướng giá bạc tăng nhiều tháng nay và chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều người chấp nhận chờ đợi, đặt tiền trước và đợi nửa năm để nhận bạc.

Chia sẻ với khách hàng tại một hội nghị mới đây, đại diện Phú Quý cho biết doanh nghiệp hàng ngày mua bạc trên thị trường thế giới và cũng đang phải "vật lộn" với tình trạng khan hiếm bạc vật chất.

Theo vị này, nhiều sàn giao dịch lớn như Comex, CME, sàn Thượng Hải hay Hồng Kông đều trong tình trạng tồn kho bạc bị giảm mạnh từng ngày. Vì vậy, dù giá có những nhịp điều chỉnh giảm khá sâu, thị trường ngay lập tức tăng trở lại do nguồn cung vật chất hạn chế.

Cơn sốt bạc ngày càng nóng bỏng

Rủi ro lớn nhất không nằm ở việc giá bạc có tăng hay không?

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), cho rằng trong ngắn hạn, bạc có thể tiếp tục biến động mạnh, phản ánh sự đan xen giữa kỳ vọng tăng trưởng, dòng vốn đầu tư và tâm lý thị trường. Bạc thường "đi trước" trong các pha hưng phấn nhưng cũng không ít lần điều chỉnh sâu khi dòng tiền ngắn hạn rút lui. Do đó, việc chạy theo các nhịp tăng nhanh thường mang lại nhiều cảm xúc hơn là giá trị thực.

Ở trung hạn, nếu các yếu tố nền tảng được duy trì như nhu cầu công nghiệp ổn định, lạm phát được kiểm soát và chính sách tiền tệ giữ được sự cân bằng, bạc có cơ sở để hình thành mặt bằng giá cao hơn so với quá khứ. Tuy nhiên, quá trình đi lên sẽ không bằng phẳng mà xen kẽ những nhịp điều chỉnh cần thiết để thị trường tự cân bằng.

Ngược lại, các kịch bản bất lợi vẫn cần được tính đến như suy giảm nhu cầu sản xuất khi kinh tế chậm lại, điều kiện tài chính thắt chặt nhanh hoặc các cú sốc thanh khoản khiến thị trường điều chỉnh mạnh.

Theo ông Huy, rủi ro lớn nhất không nằm ở việc giá có tăng hay không, mà ở khả năng nhà đầu tư chuẩn bị cho các pha đảo chiều. "Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) là rủi ro lớn nhất. Khi giá tăng nhanh, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội dễ khiến quyết định đầu tư rời xa các nguyên tắc cơ bản. Bạc không thưởng cho sự nóng vội mà đòi hỏi kỷ luật và sự hiểu biết về chu kỳ"- ông Huy cảnh báo.