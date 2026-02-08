Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng tăng trong tuần tới

Sau đợt bán tháo mạnh tuần liền trước, vàng đã cố gắng tìm kiếm sự ổn định trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, kim loại quý tiếp tục ghi nhận biên độ giao dịch hàng tuần lớn thứ hai trong lịch sử gần đây, chỉ đứng sau đợt giảm mạnh lịch sử tuần trước đó. Diễn biến này đã tạo ra một trong những giai đoạn giao dịch hàng ngày hỗn loạn nhất trong nhiều năm, với việc bán tháo tiếp diễn vào thứ Hai đã khiến giá giảm 10,84% trong ngày.

Giá vàng vừa trải qua một trong những đợt biến động mạnh nhất lịch sử

Diễn biến trên thị trường kim loại quý được cho là hệ quả tất yếu của một giai đoạn tăng nóng trước đó, khi vàng liên tục thiết lập các kỷ lục mới. Bên cạnh những nguyên nhân truyền thống như: Bất ổn kinh tế, địa chính trị toàn cầu; kỳ vọng cắt giảm lãi suất; sức mua lớn đến từ các ngân hàng trung ương… thì tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) là một trong những nguyên nhân chính tạo nên “cơn sóng thần” của vàng giai đoạn trước đó.

Và như một quy luật, khi thị trường đạt đến trạng thái quá mua, cộng với một vài yếu tố hỗ trợ bắt đầu lung lay thì thị trường sẽ xuất hiện những đợt bán tháo. Cú lao dốc của vàng mới đây, theo các chuyên gia, không chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật thông thường mà đã mang tính chất của một cuộc tháo chạy khi hoạt động chốt lời diễn ra ồ ạt.

Dù vậy, với những phiên hồi phục cuối tuần, chốt tuần, vàng giao ngay quốc tế niêm yết lần cuối quanh 4.968 USD/ounce, tăng khoảng 77 USD tính chung tuần. Trong nước, vàng SJC có chốt tuần tại 176,3 – 179,3 triệu đồng/lượng, tăng 7,3 triệu đồng mỗi lượng trong cả tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia Phố Wall đã lấy lại niềm tin vào sức mạnh ngắn hạn của vàng. Trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ đa số lạc quan, dù vẫn cảm nhận được sự cay đắng từ những tổn thất của tuần trước.

Trong số 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có tới 12 chuyên gia, tương đương 67%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trở lại trên 5.000 USD/ounce trong tuần tới; trong khi chỉ có 2 người, tương đương 11%, dự đoán giá sẽ giảm; 4 nhà phân tích còn lại, chiếm 22% tổng số, nhận thấy rủi ro tương đối cân bằng trong tuần tới.

Theo đa phần các chuyên gia, sự điều chỉnh giảm giá của vàng trong hơn 1 tuần qua là quá mức và sẽ có nhiều người coi đây là cơ hội mua vào tốt trong bối cảnh thị trường được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong dài hạn.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 329 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ có phần bớt lạc quan về kim loại quý này hơn sau đợt điều chỉnh mạnh. Có 210 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 64%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới; trong khi 62 người khác, tương đương 19%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 57 nhà đầu tư còn lại, chiếm 17% tổng số, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.