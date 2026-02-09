Mai vàng 'ngũ phúc' tiền tỷ ở Quảng Ngãi: Đế tứ diện, dáng thế không tì vết

Sáng 8/2 (tức 21 tháng Chạp), dù chỉ mới có những gian hàng đầu tiên, nhưng chợ hoa xuân tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và giới cây cảnh.

Không ít người đi ngang các gian hàng mai cảnh đã dừng xe, thong thả bước vào khu trưng bày để tận mắt chiêm ngưỡng cây mai vàng được đánh giá là “đắt nhất chợ” ở thời điểm hiện tại.

Theo ghi nhận, cây mai có hoành thân khoảng 90cm, hoành gốc lên tới 138cm, với bộ đế trải đều tứ diện. Điều khiến giới chơi mai đặc biệt ấn tượng là toàn bộ thân, cành, ngọn của cây đều phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết cắt, uốn nắn hay can thiệp trong suốt quá trình sinh trưởng.

Chủ nhân hiện tại của cây mai là anh Trương Tấn Hùng (46 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi). Anh Hùng cho biết, đây là mai xuân đọt xanh, một dòng mai truyền thống được đánh giá rất cao trong giới chơi mai trên cả nước.

“Cây mai này đã được trồng hơn 60 năm. Điều quý nhất là từ gốc lên tới các “tay cành” chỉ khoảng 20cm, nhưng năm cành chính tỏa ra các hướng rất hài hòa, cân xứng. Tôi chơi mai Tết nhiều năm, sở hữu không ít cây đẹp, nhưng trong số đó chưa có cây nào đạt độ hoàn mỹ như cây mai này”, anh Hùng chia sẻ.

Theo anh Hùng, để có được cây mai này, anh đã theo đuổi trong nhiều năm và phải chờ “đúng duyên” mới được chủ cũ nhượng lại. Đây cũng là lần đầu tiên anh quyết định mang cây mai ra trưng bày tại hội chợ hoa xuân, chủ yếu để phục vụ người dân thưởng lãm không khí Tết, hơn là đặt nặng chuyện mua bán.

Sự xuất hiện của cây mai "khủng" thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Nhiều người dừng lại rất lâu, vừa ngắm dáng mai, vừa trò chuyện với chủ nhân để tìm hiểu về nguồn gốc, tuổi đời cũng như những giá trị đặc biệt của cây.

Ông Tư Vinh (74 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi), một người có nhiều năm chơi và sưu tầm mai cảnh, nhận xét: “Cây mai này đẹp hiếm thấy, sắc hoa tươi, cành hoa cân đối. Phần gốc nở đều hơn thân, bộ đế rất “lực”, rễ lớn tỏa đều tứ diện. Cây có năm cành lớn tượng trưng cho ngũ phúc, nhìn tổng thể rất sang và có thần”.

Chủ nhân của cây mai cho hay, chỉ sau một ngày mang mai ra chợ hoa xuân, đã có nhiều người hỏi mua, trong đó có người trả giá hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đồng ý nhượng lại.

“Tôi không định giá cụ thể, nhưng cây mai này chắc chắn có mức giá tiền tỷ. Ai nhìn cũng thấy đẹp, nhưng nếu là người am hiểu các dòng mai, quan sát tổng thể từ gốc, thân, cành, tán cho tới độ liền lạc tự nhiên, sẽ hiểu vì sao...”, anh Hùng nói.

Sắc hoa tươi, nụ chi chít, tán cành cân đối khiến không ít người phải trầm trồ.

Theo chủ nhân, việc bán hay không còn phụ thuộc vào “hữu duyên”. Trước mắt, anh vẫn muốn đưa cây mai ra chợ hoa xuân để người dân cùng chiêm ngưỡng, cảm nhận không khí Tết đang đến rất gần. “Bán đi thì cũng tiếc. Thôi thì cứ để bà con ngắm mai chơi xuân, còn chuyện mua bán sau Tết tính tiếp”, anh Hùng chia sẻ.