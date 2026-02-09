Nhiều người ở TPHCM tìm mua loại lá đặc biệt để ‘xả xui’, đón may mắn dịp Tết

Người dân tìm mua lá bưởi, lá cây trắc bách diệp dịp cuối năm. Ảnh: Hà Nguyễn

Cây may mắn

Buổi sáng, người phụ nữ khoảng 70 tuổi rảo bước trên vỉa hè đường Trần Quý (phường Hòa Bình, TPHCM) và dừng lại trước một tiệm bán hoa tươi.

Nhưng bà không mua hoa mà chọn 2 bó lá xanh được bày bán trên bàn. Bà cho biết đây là lá bưởi và lá cây thuộc bài.

“Tôi là người Hoa. Theo phong tục có từ thời ông bà, ngày cuối năm, tôi đi mua lá cây thuộc bài (hay còn gọi là cây trắc bách diệp), lá bưởi về dọn dẹp nhà cửa.

Khi lau dọn bàn thờ, người Hoa chúng tôi thường sử dụng nước đun từ lá trắc bách diệp. Đây là nét văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa”, bà nói.

Ở phía bên kia đường, anh Tuấn (45 tuổi, phường Minh Phụng, TPHCM) cũng tìm mua một bó lá trắc bách diệp. Khi còn nhỏ, anh Tuấn được bố mẹ cho biết, cây này có nhiều tác dụng trong Đông y, phong thủy.

Ngoài bán lá, tiểu thương còn bán cả chậu cây trắc bách diệp. Ảnh: Hà Nguyễn

“Thường ngày, lá cây trắc bách diệp ít được bày bán, thường chỉ có lá bưởi. Nhưng vào dịp cuối năm, lá cây này được bày bán rất nhiều. Theo quan niệm của người xưa, cây này tượng trưng cho sự trường thọ, cát tường, may mắn”, anh Tuấn nói.

Đồng quan điểm, bà Liên (72 tuổi, người buôn bán lá cây trắc bách diệp gần 30 năm) cho biết, ngày cận Tết, gần như gia đình người Hoa nào cũng tìm mua lá cây này.

Sau khi mua về, lá, nhánh cây trắc bách diệp được nhiều gia chủ bày trí trong nhà hoặc trang trí trên bàn thờ với ý nghĩa xua đuổi tà khí, xả xui.

Bà Liên chủ yếu bán trái cây nhưng dịp Tết cũng nhập, bán thêm lá bưởi, lá trắc bách diệp. Ảnh: Hà Nguyễn

Đắt hàng

Vì lá có màu xanh tươi tắn lại có tán mọc sum sê nên còn mang ý nghĩa sức sống mãnh liệt, trường thọ. Người Hoa quan niệm, trưng lá, cây này trong nhà dịp Tết sẽ giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực, tà khí năm cũ.

“Ngoài đun nước lau bàn thờ, người ta còn trưng hai bên khánh thờ hoặc cắm chung trong bình hoa ngày Tết.

Đôi khi người ta ngắt lấy một nhánh nhỏ trắc bách diệp bỏ vào phong bao lì xì với ý nghĩa đem lại may mắn cho người nhận”, bà Liên nói.

Lá trắc bách diệp được các tiểu thương nhập về từ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũ. Tại nơi bán, nhánh cây được cắt tỉa cành khô, lá sâu bệnh, vàng rồi ngâm hoặc tưới phun sương cho tươi.

Loại lá này được tiểu thương bán theo kg với mức giá 200.000 đồng/kg. Ngoài bán lá, một số tiểu thương còn bán trắc bách diệp theo chậu, giá từ 80.000 đồng/chậu, tùy kích thước.

Bà Mỹ Hạnh (73 tuổi, tiểu thương bán lá bưởi, trắc bách diệp tại khu vực chợ Thiếc, TPHCM) cho biết, người Hoa sinh sống ở TPHCM xem lá trắc bách diệp như vật phẩm phong thủy có nhiều ý nghĩa.

Theo bà Hạnh, dịp Tết, lá cây trắc bách diệp được xem như vật phẩm phong thủy có thể “xả xui”, rước may mắn, thịnh vượng. Ảnh: Hà Nguyễn

Ngày thường, người Hoa cũng thường trang trí cây này trong các dịp quan trọng như: đám cưới, đám hỏi, động thổ, về nhà mới...

“Trước đây, đối với người Hoa, vào dịp sinh nhật 60 tuổi nhất định phải trưng loại cây này để mang lại may mắn, trường thọ.

Dịp Tết, lá cây trắc bách diệp được xem như vật phẩm phong thủy có thể “xả xui”, rước may mắn, thịnh vượng nên rất đắt hàng”, bà Hạnh chia sẻ thêm.