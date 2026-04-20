Chiều 20-4, nhiều khách hàng trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 20-4, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam là Kiên Giang và Tiền Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 19-4, giải độc đắc (dãy số 220127) được các đại lý xác định trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Kiên Giang là đại lý vé số Hiểu ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Đến chiều 20-4, thêm một đại lý vé số ở TP Cần Thơ đã đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 3 vé Kiên Giang. Hiện, vẫn còn 11 vé Kiên Giang trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 480644) của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Tiền Giang là đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp. 12 vé Tiền Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số TPHCM và Đồng Tháp sẽ mở thưởng chiều 20-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 20-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.