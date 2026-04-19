Giá vàng tuần tới: Chuyên gia dự báo lạc quan khi eo biển Hormuz mở cửa

Trên thế giới, thị trường vàng đã có tuần tăng điểm thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ đáng kể bởi thông báo về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah cũng như việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz vào sáng thứ Sáu.

Tính chung tuần, giá kim loại quý này đã tăng khoảng 80 USD mỗi ounce, chốt tuần sát mức 1.830 USD/ounce.

Tuy nhiên, trong nước, giá vàng lại đang có xu hướng điều chỉnh trở lại sau thời gian dài tăng nóng. Vàng SJC chốt tuần ở mức 168,5 – 172,0 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ khoảng 400 nghìn đồng mỗi lượng trong cả tuần.

Nhiều cửa hàng ghi nhận lượng khách đi bán vàng tăng (Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước điều chỉnh trong bối cảnh nhu cầu vàng hạ nhiệt sau chuỗi phiên diễn biến giá không mấy tích cực. Theo quan sát, tại nhiều cửa hàng vàng, lượng khách đến bán vàng gia tăng khá mạnh so với giai đoạn trước đó, nhiều cửa hàng vàng không còn sẵn tiền mặt mà khách bán vàng phải hẹn thời gian mới được nhận tiền.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia và nhà đầu tư đã tỏ ra khá lạc quan sau chuỗi 4 tuần tăng giá liên tiếp của vàng, cùng với triển vọng khả năng tìm kiếm được một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến tranh Iran.

Đặc biệt là sau tuyên bố của Iran cuối tuần qua về việc mở cửa eo biển Hormuz đã khiến giá nhiên liệu giảm khá mạnh, qua đó làm dịu bớt các lo ngại lạm phát.

Trong số 10 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News tuần này, phần lớn với 8 người (80%) các nhà phân tích Phố Wall dự đoán thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực sẽ dẫn đến giá vàng tăng. Trong khi hai người khác, chiếm 20%, dự đoán giá sẽ giảm.

Còn cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã ghi nhận 47 phiếu bầu của các nhà đầu tư bán lẻ, cho thấy tâm lý nhà đầu tư cũng đang được cải thiện nhờ triển vọng hòa bình. Cụ thể, có 33 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 70%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 9 người khác, tương đương 19%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá; 5 nhà đầu tư còn lại, chiếm 11% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.