Không phải vàng miếng, nhà giàu Mỹ đổ xô mua loại vàng đặc biệt này

Token hóa vàng là gì và vì sao đang được chú ý?

Token hóa vàng là việc chuyển đổi vàng vật chất thành các token kỹ thuật số trên blockchain, bảo đảm mỗi token được bảo chứng bằng vàng thật được cất giữ an toàn. Khi vàng lập đỉnh mới vào tháng 10, nhu cầu với vàng số tăng vọt: riêng token vàng XAUT của Tether đã tăng vốn hóa từ 1,44 tỷ USD lên gần 2,1 tỷ USD trước khi giá vàng điều chỉnh.

Hiện token vàng mới chiếm khoảng 1% thị trường tài sản thực được số hóa. Trong khi stablecoin neo vào USD hoặc trái phiếu Mỹ đã đạt vốn hóa khoảng 300 tỷ USD, token vàng chỉ khoảng 3 tỷ USD, chủ yếu đến từ XAUT và PAX Gold.

Dù vậy, theo các chuyên gia, vàng số đang trở thành lựa chọn mới cho nhà đầu tư muốn hưởng lợi từ vàng nhưng vẫn giữ tính linh hoạt của tài sản số.

Vàng vật chất đang dần trở thành tài sản số trên blockchain

Nhà đầu tư được lợi gì khi nắm giữ vàng token?

Theo ông Will Peck, Giám đốc mảng tài sản số của WisdomTree, vàng token cho phép nhà đầu tư giao dịch 24/7 và chuyển giao trực tiếp ngang hàng, thay vì phụ thuộc thị trường truyền thống. Nhà đầu tư có thể giữ token trong ví số mà không cần lưu trữ vàng vật chất.

Một lợi ích khác là vàng số có thể được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, mở ra khả năng tận dụng vốn hiệu quả hơn. Ông Ian Kane, CEO Firepan, nhận định trong bối cảnh USD liên tục mất giá theo thời gian, việc dùng vàng làm tài sản đảm bảo để vay và tạo lợi nhuận là “cực kỳ hấp dẫn”.

Token vàng cũng có thể đổi ra vàng thật hoặc giao dịch như tiền mã hóa thông thường, tạo cầu nối giữa thị trường truyền thống và thế giới số.

Vàng số và Bitcoin có mối liên hệ ra sao?

Ông Peck cho rằng token vàng và Bitcoin sẽ cùng tồn tại như hai công cụ phòng hộ lạm phát. Cả hai đều hưởng lợi trong giai đoạn các ngân hàng trung ương bơm tiền mạnh tay, làm suy giảm giá trị tiền pháp định.

Dù Bitcoin và vàng có vai trò khác nhau, cả hai đều được xem là tài sản có cấu trúc “giảm phát”, giúp nhà đầu tư bảo vệ giá trị tài sản dài hạn.

Vì sao xu hướng token hóa tài sản tăng tốc tại Mỹ?

Năm nay, Mỹ ban hành Đạo luật GENIUS – văn bản pháp lý then chốt tạo khung quản lý cho stablecoin. Đây được xem là bước mở đường để tiến tới token hóa mọi loại tài sản, từ cổ phiếu, quỹ đầu tư tới bất động sản.

Giới tài chính Phố Wall ủng hộ mạnh mẽ xu hướng này. CEO Robinhood Vlad Tenev ví token hóa như “con tàu hàng lao vun vút không thể chặn lại”, còn CEO BlackRock Larry Fink nhận định đây sẽ là cuộc cách mạng đầu tư mới.

Với khung pháp lý dần rõ ràng, các chuyên gia dự đoán vàng số cùng nhiều loại tài sản khác sẽ tăng trưởng nhanh chóng thời gian tới.