Hé lộ 32 cổ phiếu lọt vào chỉ số FTSE Global All Cap khi chứng khoán Việt Nam nâng hạng

Ngày 8-4 (3 giờ theo giờ Hà Nội), tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố kết quả rà soát giữa kỳ đánh giá phân loại thị trường tháng 3-2026, chính thức giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell ghi nhận nhiều tiến triển quan trọng, đặc biệt là khả năng tiếp cận thị trường thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời, tổ chức này xác nhận lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), như đã công bố từ tháng 10-2025.

Đáng chú ý, việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC đã tạo khuôn khổ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu, đồng thời cải thiện cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non-prefunding).

Các cơ quan quản lý, công ty chứng khoán trong nước và quốc tế, ngân hàng lưu ký cùng nhà đầu tư tổ chức đã thống nhất mô hình triển khai.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, phù hợp với điều kiện của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với thông lệ của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, bắt đầu từ tháng 9-2026 và hoàn tất vào tháng 9-2027.

"Việc nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển, sự công nhận của cộng đồng đầu tư toàn cầu đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, nâng cao thanh khoản và củng cố vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu" - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ.

Công ty chứng khoán Vietcap nhận định đây là một cột mốc mang tính bước ngoặt cho thị trường, đưa Việt Nam vào cùng nhóm phân loại với các thị trường lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí để có thể được đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap bao gồm: HPG, VCB, BID, VHM, VIC, MSN, SAB, FPT, VNM, SSI, DPM, KBC, HUT, SHB, DIG, EIB, DXG, KDH, VIX, VND, PDR, DGC, NVL, VJC, VCI, VRE, GEX, FRT, GEE, BSR, KDC, STB.

Theo Vietcap, FTSE Russell sàng lọc các cổ phiếu dựa trên nhiều tiêu chí như tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài còn lại, quy mô vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float).

Danh sách này chỉ mang tính tham khảo, được FTSE Russell sàng lọc dựa trên dữ liệu tới ngày 31-12-2025. FTSE Russell sẽ công bố danh sách chính thức cùng tỉ trọng của mỗi mã trong chỉ số vào thứ Sáu, ngày 21-8-2026.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra theo đúng kế hoạch là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành, nỗ lực của các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các thành viên thị trường và các tổ chức quốc tế.