Đầu tư bạc đang 'siêu lời', mua bạc theo như thế nào để ít rủi ro?

Chốt lời sớm nửa tháng, mất ngay 50 triệu

Nghe theo lời rủ của bạn, vào ngày 8/9/2025, anh Quang Đ. (Hà Nội) đã mua 120 miếng bạc loại 1 lượng với giá 1,611 triệu đồng/lượng.

Tới ngày 29/12/2025, anh quyết định bán chốt lời số bạc trên với giá 2,985 triệu đồng/lượng. Như vậy, mỗi lượng bạc anh lãi 1,374 triệu đồng. Tổng lợi nhuận thu được là gần 165 triệu đồng sau hơn 3 tháng.

Tuy nhiên, anh cho biết, bản thân vẫn rất tiếc vì trót chốt lời sớm. “Giá bạc giờ hơn 3,4 triệu đồng/lượng. Nếu bán số bạc trên vào ngày 15/1, tôi đã lãi thêm hơn 50 triệu đồng”, anh nói.

Thời gian qua, anh Đ. cũng như nhiều nhà đầu tư khác đang tích cực tham gia đầu tư bạc, dù trước đây anh không biết gì về việc mua - bán kim loại này.

Với giá bạc tăng phi mã trong năm 2025 tới nay, các chuyên gia đánh giá bạc là một trong những tài sản có mức sinh lời cao nhất trên thị trường hiện nay.

Trên Kitco, ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại Bank of America, nhận định, bạc có thể thu hút hơn những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có thêm lợi nhuận.

Tỷ lệ vàng/bạc hiện tại là khoảng 59. Trong khi đó, mức tỷ lệ trên từng ở mức 32 vào năm 2011, điều này ngụ ý rằng giá bạc có thể đạt đỉnh 135 USD/ounce. Hơn nữa, tỷ lệ năm 1980 là 14, cho thấy giá bạc có thể đạt 309 USD/ounce, theo ông Widmer.

Hiện giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 90-91 USD/ounce, gấp khoảng 3 lần so với giá bạc vào đầu năm 2025 (quanh mức 29,5 USD/ounce).

Bạc được đánh giá là một kênh đầu tư có mức độ sinh lời cao thời gian qua. Ảnh: T.C

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng, giá bạc tăng mạnh trong năm 2025 và đầu năm 2026 là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố cả về cung - cầu, tài chính và địa chính trị, chứ không đơn thuần là hiện tượng đầu cơ ngắn hạn.

Vị chuyên gia chỉ ra một số điểm chính tác động tới giá bạc.

Thứ nhất là bất ổn địa chính trị liên tục gia tăng trong thời gian vừa qua. Căng thẳng địa chính trị toàn cầu, xung đột khu vực kéo dài và rủi ro chính sách tiền tệ đã khiến dòng tiền quốc tế tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Trong bối cảnh đó, bạc không chỉ đóng vai trò kim loại công nghiệp mà ngày càng được xem là tài sản phòng vệ, tương tự vàng nhưng với mức biến động cao hơn.

Thứ hai là yếu tố cung bị siết chặt, đặc biệt từ Trung Quốc. Đây là một trong những quốc gia sản xuất và tinh luyện bạc lớn của thế giới, đồng thời sở hữu trữ lượng rất lớn. Bắc Kinh đã tăng cường quản lý xuất khẩu bạc, áp dụng cơ chế cấp phép chặt chẽ hơn từ đầu năm 2026.

Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung bạc toàn cầu, nhất là trong bối cảnh bạc ngày càng được sử dụng nhiều trong năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Thứ ba là biến động mạnh trên thị trường phái sinh. Sàn CME Group (Chicago Mercantile Exchange) gần đây đã nâng yêu cầu ký quỹ (margin) đối với các hợp đồng tương lai bạc và vàng do giá tăng nhanh, độ biến động cao.

Việc tăng margin buộc nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy phải bổ sung vốn, từ đó có thể làm thị trường rung lắc mạnh hơn trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng phản ánh mức độ rủi ro và “độ nóng” của thị trường kim loại quý hiện nay.

Ngoài ra, nhu cầu công nghiệp dài hạn đối với bạc vẫn rất cao. Khác với vàng, bạc có tỷ trọng sử dụng trong sản xuất rất lớn, đặc biệt trong pin mặt trời, xe điện, bán dẫn và công nghệ số. Đây là yếu tố hỗ trợ giá bạc trong trung và dài hạn, khiến xu hướng tăng hiện nay không chỉ mang tính chu kỳ tài chính ngắn hạn.

Đầu tư bạc theo kênh nào hiệu quả?

Về các sản phẩm đầu tư trên thị trường bạc, TS Trang Anh đánh giá, nhà đầu tư hiện có thể tiếp cận thông qua nhiều kênh với đặc điểm rủi ro và cơ chế vận hành khác nhau.

Trong đó, bạc vật chất (bạc thỏi, bạc miếng) là hình thức truyền thống, cho phép nắm giữ tài sản hữu hình và thường được xem như công cụ phòng ngừa rủi ro dài hạn, song đi kèm chi phí lưu trữ và chênh lệch giá mua - bán tương đối lớn.

Ngoài ra, ETF bạc (quỹ hoán đổi danh mục) giúp nhà đầu tư tiếp cận biến động giá bạc với thanh khoản cao và giao dịch thuận tiện, nhưng vẫn tồn tại rủi ro quản lý quỹ và khả năng sai lệch so với giá bạc vật chất trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Bên cạnh đó, các sản phẩm phái sinh bạc như hợp đồng tương lai và quyền chọn cho phép sử dụng đòn bẩy tài chính, phù hợp với nhà đầu tư chuyên nghiệp nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt khi sàn giao dịch liên tục điều chỉnh yêu cầu ký quỹ.

Một kênh gián tiếp khác là cổ phiếu các doanh nghiệp kinh doanh và khai thác bạc, mang lại cơ hội hưởng lợi từ giá bạc và hiệu quả kinh doanh, song chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố thị trường.

Nhìn chung, do bạc có độ biến động cao, kim loại này phù hợp hơn với vai trò một cấu phần trong chiến lược phân bổ tài sản, thay vì một kênh đầu tư đơn lẻ mang tính đầu cơ ngắn hạn, theo chuyên gia Đại học RMIT Việt Nam.