Giá bạc tăng gần 10% trong tuần: Vì sao thị trường lại “nóng rực”?

Điều gì đang khiến giá bạc tăng vọt trong tuần này?

Giá bạc đã bật tăng 4 ngày liên tiếp và chạm mức cao nhất mọi thời đại vào sáng thứ Sáu, dao động mạnh quanh ngưỡng 64 USD/ounce. Động lực lớn nhất đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách, sau khi phát tín hiệu ôn hòa và ghi nhận dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ. Lãi suất thấp thường có lợi cho các kim loại quý không sinh lãi như bạc.

Tuy vậy, phần lớn chuyên gia thừa nhận mức tăng lần này không thể giải thích chỉ bằng một yếu tố. Bạc vốn là kim loại biến động mạnh: giá càng tăng lại càng hút thêm nhà đầu tư nhỏ lẻ và các tay chơi theo đà (momentum), tạo hiệu ứng tự khuếch đại.

Đà tăng tuần này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi thị trường bạc London rơi vào tình trạng “siết cung” nghiêm trọng, do dòng vốn ETF và nhu cầu nhập khẩu từ Ấn Độ làm cạn kiệt kho dự trữ vốn đã thấp. Dù lượng bạc vật chất tại London đã phục hồi, phần lớn nguồn hàng toàn cầu hiện tập trung ở New York, nơi các nhà giao dịch đang chờ kết quả điều tra Section 232 của Mỹ có thể dẫn đến thuế hoặc hạn chế thương mại.

Hoạt động đầu cơ và thị trường quyền chọn đang đóng vai trò gì?

Một dấu hiệu rõ ràng của cơn sốt đầu cơ là mức mua quyền chọn mua tăng đột biến trên cả hợp đồng tương lai bạc và các quỹ ETF theo dõi kim loại này. Quyền chọn mua cho phép nhà đầu tư đặt cược vào việc giá tăng với chi phí thấp, nên thường được ưa chuộng trong các đợt thị trường “nóng”.

Trên quỹ iShares Silver Trust (SLV) – ETF bạc lớn nhất thế giới – tổng lượng quyền chọn mua mở đã lên mức cao nhất kể từ năm 2020. Đồng thời, chi phí mua quyền chọn mua so với quyền chọn bán – công cụ phòng hộ giá giảm – cũng leo lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Theo Optiver Holding BV, nhu cầu mua call đến từ cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức, và chính dòng tiền này có ảnh hưởng lớn hơn hiện tượng đóng vị thế bán khống. Ngược lại, quyền chọn bán gần như không được quan tâm dù giá bạc đã tăng quá nóng.

Nhu cầu công nghiệp và triển vọng dài hạn của bạc

Dù giá tăng mạnh, nhiều phân tích vẫn cho rằng triển vọng dài hạn của bạc khá tích cực. Báo cáo mới nhất của Silver Institute dự báo nhu cầu bạc cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là pin mặt trời và xe điện sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

Tuy nhiên, giá tăng quá nhanh cũng có thể khiến các doanh nghiệp tìm cách tiết giảm lượng bạc sử dụng hoặc chuyển sang vật liệu thay thế. Một số nhà phân tích nhận định mức giá hiện tại đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp, nhất là khi bạc chiếm khoảng 1/4 chi phí trong tấm quang điện mặt trời.

Tính từ đầu năm, bạc đã tăng khoảng 120%, vượt xa mức tăng 65% của vàng. Riêng trong tháng qua, các quỹ ETF đã mua thêm tới 35 triệu ounce bạc, một con số cho thấy dòng tiền đầu tư vẫn đang là lực đẩy chủ đạo.

Tỷ lệ vàng/bạc nói gì về mức định giá hiện tại của bạc?

Tỷ lệ vàng/bạc – thước đo phổ biến để đánh giá tương quan giá giữa hai kim loại đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, khoảng 1:67. Điều này có nghĩa là bạc đang trở nên đắt hơn tương đối so với vàng, phản ánh dòng tiền đầu cơ mạnh vào kim loại trắng.

Một số chuyên gia cảnh báo thị trường đang hình thành trạng thái “blow-off top”, giai đoạn tăng giá cuối cùng, đầy rủi ro, trước khi đảo chiều mạnh. TD Securities dự báo nếu Mỹ không áp thuế lên bạc sau cuộc điều tra Section 232, thanh khoản trên thị trường có thể phục hồi và kéo giá giảm đáng kể.

Tuy nhiên, cho tới khi thị trường có thêm thông tin rõ ràng, bạc vẫn trong tình trạng thiếu hàng cục bộ và biến động mạnh, môi trường lý tưởng cho các nhà đầu cơ tiếp tục đẩy giá.