Bỏ 36.000đ mua “buffet đào khoai”, đào bao nhiêu được mang về bấy nhiêu

Hàng trăm người đổ mồ hôi cho "buffet đào khoai" siêu rẻ

Mới đây, một hoạt động trải nghiệm nông nghiệp độc đáo đã diễn ra tại làng Jinxing, Thành Đô, Trung Quốc.

Ngày 7/12, cuộc thi đào khoai lang đầu tiên của làng Jinxing đã thu hút gần 200 người tham gia. Trong cuộc thi kéo dài 15 phút, hầu hết người tham gia đã đào được 5-10 kg khoai lang, một số người thậm chí còn đào được hơn 25kg.

Sau 15 phút thi đấu, bà Peng, một người dân địa phương cho biết trải nghiệm này thật tuyệt vời. Bà đã không làm nông trong suốt 20 - 30 năm, tuy nhiên kết quả trong cuộc thi khá tốt, bà đã đào được 2 bao khoai. Bà Peng dự định lần tới sẽ dẫn cháu trai đến cùng trải nghiệm.

Trong cuộc thi, gần 200 người tham gia, được chia theo nhóm tuổi và đánh số, xuất phát từ điểm tập trung tiến về phía ruộng khoai lang.

Khi đến ruộng khoai lang, cuộc thi chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài. Hàng chục chiếc cuốc liên tục đào bới những củ khoai lang bị vùi sâu dưới lòng đất, chỉ để lộ một phần dây leo.

Các tình nguyện viên gần đó sẽ nhắc nhở người chơi một số thông tin quan trọng: "Nơi nào có dây leo và vết nứt trên đất, chắc chắn sẽ có khoai lang bên dưới. Hãy đào cách xa nhau để tránh sơ ý làm tổn thương chúng".

Cuộc thi được tổ chức theo từng đợt 15 phút. Mặc dù thời tiết mùa đông khá lạnh nhưng tất cả những người tham gia đều ướt đẫm mồ hôi.

Ông Song, người đã lái xe từ thành phố Kiến Dương đến đây để đưa con mình trải nghiệm đào khoai lang cho biết, sau khi xem hoạt động này trên mạng, ông nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho con trai - người vốn lớn lên ở thành phố, giúp cậu bé trực tiếp hiểu được quá trình trồng trọt là như thế nào.

Được biết, đây là lần đầu tiên làng Jinxing tổ chức sự kiện này trong năm nay. Phí đăng ký là 9,9 NDT (36.000đ)/người, và người tham gia có thể mang về nhà bất kỳ củ khoai lang nào họ đào được trong cuộc thi kéo dài 15 phút. Trong cuộc thi ngày 7, hầu hết người tham gia đã đào được từ 5-10 kg khoai lang, thậm chí có người đào được hơn 25 kg.