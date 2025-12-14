Camera “tóm” được chuột trong tủ đồ ăn, gian hàng bị đình chỉ tức thì

Chuột đột nhập 5 giây, cả siêu thị phải đóng cửa

Mới đây, một siêu thị ở huyện Zhong Jiang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bị một con chuột to đột nhập. Theo hình ảnh được camera giám sát ghi lại, con chuột đã chui thẳng vào tủ trưng bày thực phẩm chế biến sẵn ở tầng 1 khi gian hàng này đang tạm nghỉ.

Tủ trưng bày bằng kính nên có thể dễ dàng quan sát hình ảnh bên trong. Tủ chứa nhiều món mặn như chân gà kho, thịt bò kho, đuôi heo kho và các món ăn khác. Mặt tủ hướng về phía khách hàng được che chắn kỹ bằng kính, tuy nhiên cửa tủ (hướng về phía người bán) lại không đóng kín. Con chuột đã bò vào tủ đồ ăn thông qua cửa tủ để hé, sau đó nhấm nháp món đuôi heo kho trong khoảng 5 giây. Khi thấy có người đến gần để ghi hình, con chuột đã nhanh chóng bỏ chạy.

Chia sẻ với trang Dafeng News, cục Quản lý giám sát thị trường huyện Zhong Jiang cho biết họ đã nhận được các báo cáo liên quan từ người dân. Các cán bộ thi hành pháp luật đã lập tức đến hiện trường để thu thập mẫu và tiến hành điều tra, xác minh thêm. Hiện tại, gian hàng đồ ăn trong siêu thị đã bị yêu cầu đình chỉ hoạt động.

Bên cạnh đó, cán bộ cục cũng kêu gọi các cơ sở kinh doanh thực phẩm nghiêm túc thực hiện hệ thống quản lý vệ sinh, cần có các biện pháp như kiểm soát chuột và côn trùng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Người dân phát hiện các vấn đề tương tự có thể báo cáo ngay cho cơ quan quản lý thị trường.