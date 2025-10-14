Giá bạc lập kỷ lục lịch sử, thị trường London hỗn loạn chưa từng có

Trong phiên giao dịch tại London, giá bạc giao ngay đã tăng 0,4%, chạm 52,5868 USD/ounce, vượt qua đỉnh cũ lập từ năm 1980 – thời điểm hai tỷ phú Hunt từng tìm cách “thâu tóm” thị trường bạc.

Sự kiện lần này bắt nguồn từ một “cuộc siết lệnh bán khống” (short squeeze) hiếm thấy, khi nhiều nhà đầu tư buộc phải mua lại hợp đồng để cắt lỗ, đẩy giá tăng dựng đứng.

Không chỉ bạc, vàng cũng tiếp tục phá kỷ lục mới, ghi nhận tuần tăng thứ tám liên tiếp. Lo ngại về thanh khoản tại London đã khiến giá bạc ở đây cao hơn New York tới 1,55 USD/ounce, khiến nhiều nhà giao dịch chấp nhận chuyển bạc bằng đường hàng không xuyên Đại Tây Dương - hình thức vốn chỉ dành cho vàng - để hưởng chênh lệch giá.

“Cơn khát” bạc đến từ đâu?

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường London “cháy hàng” là nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từ Ấn Độ trong vài tuần qua, hút cạn nguồn bạc sẵn có.

Trước đó, do lo ngại Mỹ sẽ áp thuế lên bạc, nhiều thương nhân đã vội chuyển hàng sang New York, làm nguồn cung ở London càng thêm khan hiếm.

Hiện chi phí vay bạc tại London – hay lãi suất cho thuê bạc (silver lease rate) – đã vượt 30%/năm, mức cao ngất ngưởng khiến giới đầu tư nắm vị thế bán khống chịu thiệt hại nặng.

Dù bạc được loại khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế trong tháng 4, thị trường vẫn lo lắng vì Mỹ đang điều tra lại “các khoáng sản chiến lược”, bao gồm bạc, bạch kim và palladium. Nếu thuế mới được áp dụng, tình trạng thiếu hụt có thể còn nghiêm trọng hơn.

Theo Goldman Sachs, thị trường bạc có quy mô nhỏ hơn vàng tới chín lần và ít thanh khoản hơn nhiều. Điều đó khiến giá bạc phản ứng cực kỳ nhạy cảm trước biến động cung – cầu. Khác với vàng – vốn được các ngân hàng trung ương mua vào để ổn định giá – bạc không có “điểm tựa” tương tự. Do đó, chỉ cần dòng vốn đầu tư chững lại, giá bạc có thể lao dốc nhanh chóng sau chuỗi tăng mạnh.

Tính từ đầu năm, 4 kim loại quý lớn (vàng, bạc, bạch kim, palladium) đều tăng từ 56% đến 81%, biến nhóm này thành điểm sáng nhất trên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Các yếu tố vĩ mô nào đang thúc đẩy đà tăng?

Sự leo thang của giá kim loại quý diễn ra trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) được kỳ vọng tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay. Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, mới đây cho biết bà ủng hộ thêm hai lần giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, nhằm giảm thiểu tác động của thuế quan tới giá tiêu dùng.

Lãi suất thấp khiến các tài sản không sinh lời như vàng và bạc trở nên hấp dẫn hơn. Cùng lúc, những rủi ro toàn cầu – từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, xung đột ở Trung Đông đến tình trạng chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động – càng khiến nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như nơi trú ẩn an toàn.

Ngân hàng Bank of America vừa nâng dự báo giá bạc cuối năm 2026 từ 44 USD lên 65 USD/ounce, cho rằng thị trường sẽ tiếp tục thâm hụt nguồn cung trong bối cảnh thâm hụt ngân sách cao và lãi suất thấp kéo dài.

Trong khi đó, vàng giao ngay hiện đã đạt 4.129,8 USD/ounce (tăng 0,5% trong phiên sáng 8/10 tại Singapore), còn chỉ số Bloomberg Dollar Spot gần như đi ngang sau một tuần tăng 1%. Điều này cho thấy xu hướng trú ẩn vào kim loại quý vẫn chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu.