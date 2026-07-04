Tiêu thụ gần 1 tỷ lít xăng E10, gần 300 ý kiến phản ánh hao xăng, yếu máy

Tổ Công tác triển khai Thông tư 50 vừa có báo cáo gửi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam đến ngày 1/7.

Báo cáo nêu rõ, xăng E10 được bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Theo đó, tổng mức tiêu thụ xăng sinh học (E5, E10) từ 1-28/6 đạt khoảng 980 triệu lít. Trong đó, xăng E10 khoảng 924 triệu lít, chiếm 94,29% và xăng E5 khoảng 56 triệu lít, chiếm 5,71%.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng dầu và đều kinh doanh xăng sinh học, chủ yếu là E10. Có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục cung ứng xăng E5.

Về tổng hợp phản ánh của người tiêu dùng đối với xăng E10, Tổ Công tác cho biết, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã triển khai công tác tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng xăng sinh học E10. Tính đến ngày 29/6, cơ quan này đã tiếp nhận phản ánh của 293 người dân.

Ý kiến phản ánh chủ yếu liên quan đến các hiện tượng kỹ thuật khi sử dụng xăng E10 như hao xăng, hụt ga, yếu máy, khó khởi động. Ngoài ra, một số người dân đặt nghi vấn về xăng kém chất lượng, khó tìm cây xăng bán E5 hoặc trách nhiệm của chủ cây xăng, hãng sản xuất xe.

Khoảng 924 triệu lít xăng E10 đã được tiêu thụ trong tháng 6. Ảnh: Tuấn Hùng

Cũng theo Tổ Công tác, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối xe máy, ô tô có quy mô lớn đều khẳng định phần lớn các dòng xe sản xuất từ khoảng năm 2000-2006 trở lại đây đã được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu có hàm lượng ethanol đến 10%, không yêu cầu cải tạo kết cấu động cơ hoặc thay đổi quy trình bảo dưỡng thông thường khi sử dụng xăng E10.

Điều này cho thấy công nghệ động cơ và vật liệu của hệ thống nhiên liệu trên các phương tiện hiện đại đã được tiêu chuẩn hóa theo xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới.

Đối với một số dòng xe đời cũ, đặc biệt là các phương tiện sử dụng bộ chế hòa khí, đã ngừng sản xuất hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp, một số hãng khuyến cáo không sử dụng hoặc chỉ sử dụng xăng có hàm lượng ethanol thấp (E5), đồng thời yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển sang sử dụng E10.

Đây chủ yếu là các phương tiện có tuổi đời 20-30 năm, số lượng lưu hành không lớn nên không ảnh hưởng đáng kể đến lộ trình triển khai E10 trên toàn quốc.

Kết quả trên cho thấy cơ sở kỹ thuật để triển khai xăng E10 tại Việt Nam là tương đối vững chắc, Tổ Công tác nhấn mạnh.

Đáng chú ý, số liệu quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và TPHCM ở ba thời điểm: đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6/2026 cho thấy xu hướng cải thiện môi trường không khí bước đầu, nhưng chưa đồng đều giữa các khu vực và nhóm chất ô nhiễm.

Tại Hà Nội, so với cuối tháng 5, đến cuối tháng 6, nhóm bụi mịn giảm rõ rệt, trong đó PM2.5 giảm 31,0% và PM10 giảm 29,6%.

Tại TPHCM, xu hướng cải thiện rõ và đồng bộ hơn. So với cuối tháng 5, cuối tháng 6 ghi nhận chỉ số PM2.5 giảm 15,7%, PM10 giảm 14,3%, CO giảm 65,2%, NO2 giảm 68,6%, NOx giảm 57,6%, SO2 giảm 38,5% và O3 giảm 14,4%. Kết quả này cho thấy nhóm bụi và nhóm khí ô nhiễm đều có xu hướng giảm.