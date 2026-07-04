Trong phiên, giá vàng dao động trong vùng từ 4.120,50 USD đến 4.196,10 USD/ounce, duy trì dưới ngưỡng kháng cự quan trọng 4.200 USD nhưng vẫn cao hơn mức bứt phá được thiết lập sau báo cáo việc làm của Mỹ. Trong khi đó, giá bạc dao động từ 60,80 USD đến 63,02 USD/ounce, tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội sau khi lấy lại mốc 60,00 USD/ounce.

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng sau báo cáo việc làm của Mỹ.

Sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố hôm 3/7, diễn biến thị trường vẫn nghiêng về xu hướng hỗ trợ đối với kim loại quý, dù tín hiệu chưa hoàn toàn mang tính tích cực tuyệt đối. Đồng USD tiếp tục suy yếu sau khi dữ liệu được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,5% thay vì giảm mạnh.

Diễn biến này mang đến tín hiệu tương đối tích cực cho vàng. Báo cáo việc làm giúp giảm bớt áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Fed có thể thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay, khiến triển vọng lãi suất cao vẫn là yếu tố cần theo dõi, dù đà tăng của thị trường lao động đã có dấu hiệu chậm lại.

Ở thị trường năng lượng, tình hình tại eo biển Hormuz đang dần trở lại trạng thái bình thường về lưu thông hàng hải, nhưng những rủi ro địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Giá dầu hiện giao dịch gần mức trước khi xung đột bùng phát, khi lưu lượng vận chuyển qua eo biển phục hồi và nguồn cung ngắn hạn được đánh giá là tương đối dồi dào. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn mong manh, trong khi những tranh chấp liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz và phí quá cảnh vẫn chưa đạt được tiếng nói chung.

Ở thời điểm hiện tại, tác động từ thị trường năng lượng được đánh giá là mang tính giảm áp lực lạm phát ở mức độ nhất định. Giá dầu WTI giao dịch quanh 68,73 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 72,02 USD/thùng, góp phần làm giảm lo ngại về cú sốc năng lượng đối với lợi suất trái phiếu và chính sách của Fed.

Hiện tại, biến động của giá vàng hiện chủ yếu phản ánh phản ứng của đồng USD và lợi suất trái phiếu trước dữ liệu việc làm, thay vì xuất phát từ nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng trên thị trường dầu mỏ.

Trên các thị trường khác, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex ổn định quanh 68,73 USD/thùng, còn dầu Brent giao dịch gần 72,02 USD/thùng. Chỉ số USD tiếp tục suy yếu, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,5%.

Ở góc nhìn kỹ thuật, đối với vàng giao ngay, mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.200–4.350 USD/ounce. Nếu thành công, các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.500 USD và 5.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu của phe bán là kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 4.091 USD/ounce. Nếu mốc này bị phá vỡ, các vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 4.000 USD và 3.950 USD/ounce.

Hiện vùng kháng cự gần nhất nằm tại 4.200 USD, tiếp theo là 4.350 USD, trong khi các mức hỗ trợ quan trọng được xác định tại 4.091 USD và 4.000 USD/ounce.

Đối với bạc giao ngay, mục tiêu của phe mua là đưa giá vượt vùng 64,00–64,50 USD/ounce. Nếu vượt thành công, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 72,00 USD và 89,00 USD/ounce.

Trong khi đó, phe bán sẽ tìm cách kéo giá xuống dưới 60,05 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, các vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 58,00 USD và 55,00 USD/ounce.

Hiện vùng kháng cự gần nhất của bạc nằm tại 64,00 USD và 64,50 USD, còn các mức hỗ trợ quan trọng là 60,05 USD và 58,00 USD/ounce.