Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm hơn 5 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 70,18 triệu đồng/kg

Sáng 8/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,54 - 2,62 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 210.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 220.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 67,94 - 70,18 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 5,55 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 5,58 triệu đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 5/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,54 - 2,62 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 210.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 220.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 68,07 - 70,18 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 5,39 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 5,55 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,59 - 2,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới xuống dưới 70 USD/ounce

Sáng 8/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 67,5 USD/ounce, giảm 5,28 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường thế giới, hợp đồng bạc tương lai đã giảm khoảng 8,93%, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của giới đầu tư đối với nhóm kim loại quý. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm sâu đến từ báo cáo việc làm mới công bố tại Mỹ. Các số liệu tích cực hơn kỳ vọng cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức mạnh đáng kể bất chấp môi trường lãi suất cao. Điều này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng thay vì nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Giá bạc xuống dưới ngưỡng 70 USD/ounce, nếu tiếp tục duy trì thêm ở mức này sẽ có thể là dấu hiệu suy giảm trong ngắn hạn.