Giá vàng vừa 'rơi' khỏi đỉnh lịch sử thế nào?
Từ mức đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay, hiện giá vàng SJC liên tục lao dốc. Sáng nay (8/6), giá vàng xuống còn 149,6 triệu đồng/lượng, tương đương mất khoảng 43 triệu đồng/lượng chỉ sau hơn 4 tháng. Dù khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp nhưng chênh lệch mua vào - bán ra lại nới rộng khiến người mua vàng lỗ nặng.
Sáng 8/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.322 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Theo Ngọc Mai - Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/06/2026 09:27 AM (GMT+7)