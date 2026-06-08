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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 143,500 Bán 147,500

BTMH Mua 143,500 Bán 147,300

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USD Mua 26,097 Bán 26,407

EUR Mua 29,589 Bán 31,149

Giá vàng vừa 'rơi' khỏi đỉnh lịch sử thế nào?

Sự kiện: Giá vàng

Từ mức đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay, hiện giá vàng SJC liên tục lao dốc. Sáng nay (8/6), giá vàng xuống còn 149,6 triệu đồng/lượng, tương đương mất khoảng 43 triệu đồng/lượng chỉ sau hơn 4 tháng. Dù khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp nhưng chênh lệch mua vào - bán ra lại nới rộng khiến người mua vàng lỗ nặng.

Giá vàng vừa &#39;rơi&#39; khỏi đỉnh lịch sử thế nào? - 1

Giá vàng hôm nay 8/6: Tiếp tục đi xuống sát 4.300 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 8/6: Tiếp tục đi xuống sát 4.300 USD/ounce

Sáng 8/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.322 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Ngọc Mai - Kiều Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/06/2026 09:27 AM (GMT+7)
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