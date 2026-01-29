Diễn biến khác thường của vàng

Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới khi tăng hơn 3% trong phiên giao dịch sáng 28/1. Vàng giao ngay có thời điểm đạt 5.181,84 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ giao tháng 2 chốt phiên quanh 5.082 USD/ounce. Trước đó, giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce, một cột mốc được giới đầu tư theo dõi sát sao suốt nhiều năm.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 18%, nối tiếp mức tăng kỷ lục của năm ngoái. Động lực tăng giá đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang, triển vọng chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, cùng với làn sóng mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương trong xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Căng thẳng quốc tế gia tăng đang tạo ra “phần bù rủi ro” kéo dài trên thị trường. Những bất đồng giữa Mỹ và NATO liên quan đến Greenland, các đe dọa áp thuế thương mại mới, đặc biệt là kế hoạch đánh thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc, cùng với nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần do bế tắc ngân sách đã khiến tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư gia tăng rõ rệt.

Thị trường đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù lãi suất được dự báo giữ nguyên, giới đầu tư theo dõi sát các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Theo các chuyên gia, khác với những đợt tăng giá mang tính chu kỳ trước đây, đà tăng hiện tại của vàng mang tính cấu trúc rõ rệt. Lực đỡ lớn nhất đến từ các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi, khi lượng mua vàng trung bình đạt khoảng 60 tấn mỗi tháng, cao gấp hơn 3 lần so với mức trước năm 2022. Nguồn cầu ổn định này giúp tạo mặt bằng giá vững chắc cho thị trường vàng.

Hàng loạt tổ chức tài chính lớn đã nâng mạnh dự báo giá vàng. Tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính đa quốc gia Deutsche Bank và Société Générale cùng cho rằng giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Ngân hàng đầu tư đa quốc gia ở Mỹ Goldman Sachs đặt mục tiêu 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, trong khi tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng J.P. Morgan dự báo giá vàng trung bình trên 5.000 USD/ounce trong năm tới và tiếp tục tăng trong các năm sau. Một số tổ chức thậm chí đưa ra kịch bản giá vàng tiến tới 6.000-7.000 USD/ounce nếu các điều kiện hiện tại duy trì.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng biến động mạnh. Giá bạc tăng vọt lên trên 110 USD/ounce, sau khi lập đỉnh lịch sử mới, nâng mức tăng từ đầu năm lên hơn 57%. Đà tăng mạnh của bạc được thúc đẩy bởi cả nhu cầu trú ẩn an toàn lẫn lo ngại về nguồn cung phục vụ công nghiệp. Trong khi đó, giá bạch kim và palladium điều chỉnh giảm sau khi chạm các mức cao kỷ lục.

Sức nóng của thị trường được thể hiện rõ qua khối lượng giao dịch kỷ lục. Tập đoàn tài chính CME Group cho biết, tổng khối lượng giao dịch các kim loại trong một ngày đã vượt 3,3 triệu hợp đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sự tham gia rộng khắp từ nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức lớn.

Đáng chú ý, giá vàng tiếp tục tăng bất chấp lãi suất thực ở mức cao, một diễn biến khác thường so với các mô hình lịch sử. Điều này cho thấy vai trò của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu đang thay đổi, khi kim loại quý này ngày càng được coi là tài sản chiến lược trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều rủi ro dài hạn.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo mức tăng quá mạnh có thể kéo theo các đợt điều chỉnh ngắn hạn. Những yếu tố như kinh tế Mỹ phục hồi nhanh hơn dự kiến, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt hoặc các ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vàng có thể tạo áp lực chốt lời.

Dù vậy, trong bối cảnh bất ổn vẫn là chủ đề xuyên suốt của kinh tế toàn cầu, vàng đang khẳng định lại vị thế là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu, với triển vọng duy trì ở mặt bằng giá cao trong thời gian tới.