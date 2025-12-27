Giá bạc hôm nay (27/12): Thị trường mở phiên cuối tuần bật tăng thêm 170.000 đồng/lượng, giá trong nước vượt mốc 81,9 triệu đồng/kg

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, giá bạc hôm nay (27/12) tăng trưởng mạnh mẽ khi Phú Quý điều chỉnh tăng 170.000 đồng/lượng so với phiên trước đó (26/12).

Theo đó, giá bạc bán ra được niêm yết ở mức 3,075 triệu đồng/lượng, tương đương 81,9 triệu đồng/kg. Ở chiều mua vào, Phú Quý nâng giá thu mua lên 2,983 triệu đồng/lượng và 79,5 triệu đồng/kg.

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng mạnh, niêm yết ở mức 3,070 triệu đồng/lượng, tương đương 81,8 triệu đồng/kg. Giá mua vào tại doanh nghiệp này đạt 2,978 triệu đồng/lượng và 79,4 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ duy trì mức giá thấp hơn so với mặt bằng chung, với giá bán ra ở mức 77,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,898 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, ngay từ đầu phiên cuối tuần, nhiều đại lý bạc trên thị trường đã phát đi thông báo tạm hết hàng do nhu cầu tăng cao, vượt khả năng cung ứng trong ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng ghi nhận đà tăng mạnh khi bật lên từ vùng 72 USD/ounce lên khoảng 79,3 USD/ounce chỉ trong một đêm (theo giờ Việt Nam), tạo thêm lực đỡ cho xu hướng tăng của thị trường trong nước.

Bảng giá bạc của Ancarat tại phiên cuối tuần.

Bảng giá bạc của Phú Quý mở phiên cuối tuần.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

