Giá bạc hôm nay 26/12: Bạc trong nước tăng gần 3 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat lên mức 77,12 triệu đồng/kg

Sáng 26/12, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,80 - 2,89 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 110.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) là 74,8 - 77,12 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,86 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,94 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,81 - 2,9 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 75,01 - 77,33 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,94 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 3,02 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/12.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,8 - 2,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới tăng trở lại

Sáng 26/12 (theo giờ Việt Nam) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco lên mức 74,54 USD/ounce, tăng 2,67 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới tăng từ hai yếu tố chính. Một là vai trò phòng vệ trước lạm phát, nhà đầu tư tìm kênh trú ẩn tài sản với lợi thế giá thấp giúp bạc trở thành lựa chọn hấp dẫn. Hai là nhu cầu công nghiệp gia tăng khi kỳ vọng lãi suất giảm.