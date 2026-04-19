Sự thực về tivi 3 triệu đồng tràn ngập thị trường; giá hàng hóa neo cao dù xăng dầu giảm mạnh

Sự thực về tivi 3 triệu đồng tràn ngập thị trường

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi tiêu, nhiều mẫu tivi giá rẻ chỉ khoảng 3 triệu đồng đang được các trung tâm điện máy chào bán, khiến phân khúc này trở nên sôi động. Chỉ với khoảng 3-5 triệu đồng, người mua đã có thể dễ dàng sở hữu một chiếc tivi mới, thậm chí là Smart Tivi có kết nối Internet.

Nhưng đằng sau mức giá gây bất ngờ này là những thực tế người mua cần cân nhắc kỹ.

Về chất lượng hiển thị, phần lớn các mẫu tivi giá rẻ chỉ đạt mức “đủ xem”, với độ sáng và độ tương phản không cao, màu sắc chưa thực sự sống động. Hiệu năng cũng là điểm yếu khi nhiều người dùng phản ánh tình trạng chậm sau một thời gian sử dụng, đặc biệt trên các dòng Smart Tivi giá thấp.

Giá dầu diesel giảm mạnh

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 0h ngày 16/4. Ở kỳ điều hành này, liên bộ quyết định giảm giá dầu diesel 1.928 đồng/lít, xuống còn 31.041 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.332 đồng/kg, giảm 2.281 đồng/kg.

Trong thông cáo phát đi, Bộ Công Thương đã thông tin rõ hơn về giá xăng dầu thế giới những ngày qua và giá xăng dầu ở kỳ điều chỉnh ngày 16/4.

Giá rẻ hơn RON95, xăng E10 tương thích hơn 90% xe

Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Cụ thể, từ ngày 30/4, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Bộ Công Thương cho biết, các nghiên cứu chỉ ra xăng E10 tương thích với hơn 90% xe hiện nay và không cần cải tiến động cơ.

Tại kỳ điều hành giá chiều 9/4, PVOIL và Petrolimex niêm yết giá xăng E10 ở mức 23.070 đồng/lít, giảm 2.620 đồng/lít. Với mức giá này, xăng E10 đang thấp hơn xăng RON95-III là 470 đồng/lít và cao hơn giá xăng E5 RON92 là 730 đồng/lít.

Xăng E10 đang được bán tại nhiều cửa hàng ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Bộ Công Thương có đề xuất mới về điều chỉnh giá xăng dầu

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Đáng chú ý, trong dự thảo lần thứ 10, bộ này đề cập tới loạt vấn đề nóng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã đưa ra loạt đề xuất về nguyên tắc điều chỉnh giá bán xăng dầu, công thức tính giá và quy định công bố giá bán lẻ các mặt hàng này.

Giá xăng dầu lao dốc 30%, hàng quán vẫn 'án binh bất động'

Lúc giá xăng dầu tăng phi mã, giá từ miếng đậu phụ, đĩa xôi, tô phở... cho đến ly cà phê ồ ạt tăng theo ngay. Nay giá xăng dầu giảm mạnh từ đỉnh, nhiều chủ hàng vẫn “ngó lơ” việc điều chỉnh giảm giá hàng hoá.

Dù giá xăng dầu đã giảm 26-30% so với mức đỉnh, nhưng khi trao đổi với VietNamNet về việc giảm giá hàng hoá, chị Đỗ Thị Hà - chủ một bếp ăn online ở Định Công (Hà Nội) nói việc giảm giá đồ ăn vẫn phải chờ.

Trao đổi với VietNamNet về câu chuyện giá xăng dầu giảm mạnh từ đỉnh nhưng giá hàng hoá vẫn đứng yên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng dẫn chứng chi phí xăng dầu tuy chỉ chiếm khoảng 5-10% trực tiếp trong giá thành một tô phở, nhưng tác động lan tỏa của nó có thể ảnh hưởng đến 20-30% tổng chi phí do liên quan đến vận chuyển và logistics.

Theo chuyên gia kinh tế Lê Quốc Phương, khi giá xăng dầu tăng mạnh, giá hàng hoá tăng theo là điều hiển nhiên, không phải “té nước theo mưa”. Vì xăng dầu là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất.

Còn lý do giá hàng hoá không điều chỉnh giảm theo giá xăng dầu, ông cho rằng là bởi giá xăng dầu thời gian qua và hiện tại vẫn “nhảy nhót” theo ngày. Trong bối cảnh biến động mạnh như vậy, giá hàng hoá không thể điều chỉnh lên xuống theo ngày giống giá xăng dầu.

Chớm hè, tiêu thụ điện phá vỡ kỷ lục, một nguồn phát điện cung cấp gần 60%

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) vừa thông báo về tình hình vận hành hệ thống và điện thị trường điện tuần 15 (từ ngày 6 đến 12/4). Trong đó, NSMO nhấn mạnh, do ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng trên phạm vi cả nước, nhu cầu tiêu thụ điện đã xác lập kỷ lục mới của 2026.

Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn quốc tuần 15 (các ngày làm việc từ 6-10/4) đạt 1,074 tỷ kWh, tăng mạnh 9,5% so với tuần 14.

Về cơ cấu nguồn điện phát trong ngày 8/4: thủy điện chiếm 18,5%, nhiệt điện than 58,7%; tuabin khí 9,6%; điện sinh khối 0,5%; điện gió 2%; điện mặt trời 5,1%; điện mặt trời mái nhà đầu cực 4,3% và nguồn khác là 1,3%.

Trái bưởi Việt chính thức vào Úc sau 2 năm đàm phán

Lô bưởi đầu tiên của Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Úc sau hơn 2 năm đàm phán và hoàn tất yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Sự kiện mở thêm cơ hội cho trái cây Việt chinh phục thị trường khó tính.

Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc được tổ chức sáng 13/4 tại Vĩnh Long. Đây là lần đầu tiên trái bưởi Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này sau khi hai nước hoàn tất các thủ tục pháp lý và kỹ thuật.

Bộ Công Thương muốn đổi khung giờ cao điểm điện theo mùa, EVN lo quá tải, dễ sai sót

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

EVN vừa đưa ra góp ý liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương về thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường để làm căn cứ tính giá điện.