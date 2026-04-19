Một loại quả Việt bán đầy chợ giá rẻ bèo, xuất khẩu sang nước ngoài bán đắt như ‘vàng’

Xoài là loại trái cây nhiệt đới được trồng nhiều tại Việt Nam có hương vị thơm ngon nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Vào mùa hè xoài được bán tràn ngập trên thị trường với đủ các chủng loại, mức giá khác nhau.

Vốn là loại quả quen thuộc với người Việt, nhiều khi còn được đổ đống bán đầy vỉa hè, giá rẻ vài nghìn đồng/kg, thế nhưng khi loại quả này được xuất khẩu sang nước ngoài lại là món khá đắt đỏ. Cụ thể, tại Hàn Quốc, xoài được bán trên thị trường với mức giá dao động từ 200.000 - 370.000 đồng/kg. Còn tại các siêu thị ở Melbourne, Sydney (Australia), sản phẩm xoài xanh của Việt Nam được bày bán với giá 15 -17 AUD/1kg (khoảng hơn 300.000 đồng/kg).

Theo các tiểu thương, Việt Nam trồng được nhiều giống xoài khác nhau nên sản lượng mặt hàng này cung cấp ra thị trường tương đối lớn, gần như quanh năm đều có xoài để bán. Mỗi loại xoài đều cho một hương vị riêng, tùy theo sở thích người tiêu dùng có thể lựa chọn loại xoài phù hợp với khẩu vị. Mọi người có thể dễ dàng mua được loại quả này ở bất kì nơi đâu, từ các chợ truyền thống, vỉa hè, siêu thị đến chợ mạng,… Tùy vào mỗi loại, chất lượng xoài sẽ có giá khác nhau, dao động từ 10.000 – 50.000 đồng/kg.

Chị Thanh Hương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Xoài là một trong những loại quả bán chạy trên thị trường trái cây Việt vì có hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe và giá thành phải chăng. Một số loại xoài phổ biến được người tiêu dùng ưa chuộng như: Xoài thái, xoài cát chu, xoài úc, xoài keo, xoài tứ quý, xoài hạt lép… Người mua hàng có thể thỏa thích lựa chọn loại quả mình thích, nếu thích ăn mềm, ngọt, thơm thì mua xoài chín còn ai thích ăn chua, giòn, cứng thì mua xoài xanh. Giá các loại xoài cũng tương đối rẻ, đặc biệt là vào mùa hàng rất đa dạng, giá chỉ dao động từ khoảng hơn chục nghìn/kg đến vài chục nghìn/kg.

Từng là loại quả quen thuộc trên những vùng đất khô cằn, sỏi đá, xoài nay được ví như "vàng" khi mang lại nguồn thu đáng kể cho hàng nghìn hộ nông dân.

Năm 2019, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Văn phòng Cục Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) tổ chức lễ công bố xuất khẩu xoài Việt Nam sang Mỹ. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng: sau hơn 10 năm đàm phán và hoàn thiện các thủ tục khắt khe, xoài Việt chính thức "đặt chân" vào một trong những thị trường khó tính bậc nhất thế giới.

Việc chinh phục thị trường Mỹ cũng đưa quốc gia này trở thành điểm đến thứ 40 của xoài Việt, mở ra dư địa lớn cho xuất khẩu nông sản. Mỗi năm, Mỹ phải nhập khẩu gần 400.000 tấn xoài tươi, chủ yếu từ Trung và Nam Mỹ, trong khi sản lượng nội địa chỉ khoảng 3.000 tấn. Đáng chú ý, xoài là loại trái cây thứ 5 của Việt Nam được cấp phép vào Mỹ, sau vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh long.

Đến nay, xoài Việt hiện đã có mặt tại hơn 40 quốc gia, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm hơn 80% sản lượng xuất khẩu, bên cạnh các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, EU, Nhật Bản hay Australia.

Trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu xoài của Việt Nam ghi nhận những con số ấn tượng, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế. Tổng kim ngạch đạt hơn 378 triệu USD, trong đó xoài tươi đóng góp trên 255 triệu USD (tăng gần 10% so với cùng kỳ), còn các sản phẩm chế biến mang về khoảng 122 triệu USD, tăng gần 13%. Đáng chú ý, xoài Việt chiếm tới 97% thị phần tại Trung Quốc, vượt xa nhiều đối thủ cạnh tranh. Không chỉ vậy, xoài hiện nằm trong top 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực, góp phần nâng cao giá trị nông sản và khẳng định thương hiệu Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

Xoài hạt lép là một trong những loại xoài đắt hàng vì phần thịt quả nhiều, giòn, không quá chua khi xanh và ngọt thơm, đậm vị khu chín.

Với sản lượng khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm, xoài đang trở thành một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Sơn La đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững nhằm nâng cao giá trị và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Riêng tại Đồng Tháp - "thủ phủ xoài" miền Tây, hơn 12.000 ha xoài đã được cấp 187 mã số vùng trồng, hình thành nhiều chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định. Việc phát triển các sản phẩm chế biến như xoài sấy, nước ép, mứt hay tinh dầu giúp tăng giá trị gấp 2-3 lần so với bán tươi. Đồng thời, ứng dụng công nghệ như truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, cảm biến giám sát và tưới tự động cũng được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm tác động môi trường.

Theo các chuyên gia, hướng đi "xanh - sạch - truy xuất được" không chỉ giúp xoài Việt chinh phục các thị trường khó tính mà còn mở ra cơ hội làm giàu bền vững cho người nông dân ngay trên chính mảnh đất của mình.