Giá vàng nhảy vọt dù không có tin mới: Bí ẩn phía sau cú tăng?

Giá vàng đi ngang trong phiên cuối tuần nhưng đã trải qua những phiên dao động bất thường do thị trường thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa. Vào ngày thứ Sáu, vàng giao ngay giữ quanh mức 4.160 USD/ounce, thu hẹp đà tăng trước đó nhưng vẫn hướng tới tuần tăng đầu tiên trong một tháng.

Bạc cũng ghi nhận mức tăng khoảng 9% trong 5 ngày, tiến gần trở lại mốc kỷ lục được lập vào tháng trước.

Theo các chuyên gia, một phần đà tăng này đến từ hiện tượng “gamma squeeze” – khi các nhà giao dịch đã bán quyền chọn giá rẻ buộc phải mua thêm hợp đồng tương lai vàng để phòng ngừa rủi ro. Trong điều kiện thanh khoản thấp, lực mua kỹ thuật này có thể khiến giá bật tăng mạnh dù nhu cầu vật chất không đổi.

Điều gì đang hỗ trợ giá vàng trong dài hạn?

Dù đã rơi khỏi mốc kỷ lục hơn 4.380 USD hồi tháng trước, vàng vẫn tăng gần 60% từ đầu năm và hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1979.

Nguyên nhân đến từ xu hướng gom vàng của các ngân hàng trung ương nhằm tìm kiếm kênh trú ẩn và đa dạng hóa tài sản trong bối cảnh bất ổn tài khóa gia tăng tại nhiều nền kinh tế lớn.

Song song đó, giới đầu tư cũng xem vàng như công cụ phòng hộ trước môi trường kinh tế mờ mịt và nguy cơ biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu.

Chính sách của Fed sẽ tác động thế nào đến giá vàng?

Thị trường hiện chia rẽ về việc dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố lại sau khi chính phủ mở cửa có đủ yếu để Fed cân nhắc hạ lãi suất hay không.

Kỳ vọng về việc giảm lãi suất trong tháng 12 đã giảm dần trong tuần, sau khi nhiều quan chức Fed phát tín hiệu chưa nghiêng về kịch bản nới lỏng. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết ông vẫn “chưa quyết định”, trong khi Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack ủng hộ giữ nguyên lãi suất.

Điều này khiến giới giao dịch hoán đổi lãi suất điều chỉnh dự báo: xác suất hạ lãi suất tháng 12 giảm còn 50%, từ hơn 60% hồi đầu tuần. Tính đến cuối phiên London, vàng giảm nhẹ 0,1% xuống 4.166,95 USD/ounce, trong khi bạc tăng 0,8% lên 52,71 USD/ounce; bạch kim và palladium giảm.