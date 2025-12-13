Fed có tiếp tục cắt giảm lãi không?

Lãi suất điều hành của Fed là gì và vì sao quan trọng?

Lãi suất quỹ liên bang (federal funds rate) là mức lãi suất mà các tổ chức tín dụng áp dụng khi cho vay lẫn nhau trong thời gian rất ngắn, thường qua đêm. Mặc dù được công bố dưới dạng một khoảng, mức lãi suất thực tế sẽ do các ngân hàng thương lượng trong phạm vi này.

Đây là công cụ trung tâm giúp Fed kiểm soát lạm phát. Fed tăng lãi suất khi cần kéo giảm chi tiêu và hạ nhiệt nền kinh tế; ngược lại, Fed hạ lãi suất khi cần kích thích tăng trưởng.

Dù không trực tiếp ấn định lãi suất cho vay hay gửi tiết kiệm tại từng ngân hàng, lãi suất của Fed tạo “neo” định hướng cho thị trường. Khi Fed giảm lãi suất, chi phí vay mua nhà, vay tiêu dùng, thẻ tín dụng hay lãi suất tiền gửi đều có xu hướng giảm, từ đó tác động đến túi tiền của từng hộ gia đình.

Lãi suất của Fed đã thay đổi thế nào từ 2022 đến nay?

Sau khi lạm phát chạm đỉnh vào tháng 6/2022, Fed thực hiện chuỗi tăng lãi suất mạnh mẽ để kiềm chế giá cả leo thang. Đến tháng 7/2023, mức lãi suất mục tiêu đạt 5,25%–5,5%, mức cao nhất kể từ 2006.

Fed giữ nguyên mức này hơn một năm trước khi bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất từ tháng 9/2024. Ba lần giảm liên tiếp đưa lãi suất xuống thấp hơn, tiếp đó là ba đợt giảm khác trong năm 2025 - vào tháng 9, 10 và 12 - mỗi lần 25 điểm cơ bản.

Hiện tại, lãi suất mục tiêu của Fed đang nằm trong khoảng 3,5%–3,75%, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt từ chính sách thắt chặt sang nới lỏng.

Các chuyên gia dự báo gì về chính sách lãi suất của Fed trong năm 2026?

Fed không công bố trước kế hoạch điều chỉnh lãi suất, nhưng các nhà kinh tế theo dõi sát số liệu để dự đoán bước đi tiếp theo. Theo biểu đồ dot plot gần nhất của Fed, khả năng có một đợt giảm lãi suất trong năm 2026 là khá cao, nhưng có thể diễn ra muộn. Công cụ FedWatch của CME hiện chỉ cho thấy 24% khả năng Fed giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 1.

Theo ông William Connor, CFA, CFP, đối tác tại Sax Wealth Advisors, đường đi của lãi suất trong năm 2026 phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: lạm phát và thị trường lao động. Ông nhận định một số nghiên cứu cho thấy chính sách tiền tệ hiện nay vẫn còn “hơi chặt”, và Fed có thể phải tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Connor cho rằng lạm phát giảm tốc và những dấu hiệu yếu đi từ thị trường lao động là hai lý do khiến việc cắt giảm lãi suất năm 2026 trở nên có khả năng cao hơn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào dữ liệu: lạm phát cao hoặc tăng trưởng mạnh sẽ làm giảm cơ hội giảm lãi; còn nếu thị trường lao động suy yếu và lạm phát tiếp tục giảm, Fed có thể buộc phải hành động nhiều hơn.