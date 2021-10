"Fan" phim chiếu rạp phấn khởi vì các rạp chiếu phim phun xịt khử khuẩn, lên kế hoạch mở cửa

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 14:13 PM (GMT+7)

Tại Thành phố HCM, một số cụm rạp như CGV, BHD Star Cineplex... đã bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh phòng chiếu để có thể mở cửa trở lại.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra văn bản hướng dẫn tạm thời cho các hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí và thể thao, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, rạp chiếu phim sẽ được mở cửa hoạt động 100% công suất ở địa bàn dịch cấp độ 1, phải giảm 50% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 2, giảm 70% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 3, và đối với địa bàn có dịch cấp độ 4 sẽ phải dừng tổ chức các hoạt động. UBND TP HCM đã công bố cấp độ dịch ở 22 quận huyện trên địa bàn thành phố. Cụ thể, vùng xanh (cấp độ 1) gồm: TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, Quận 1, 7, 8, 10, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi. Vùng vàng (cấp độ 2) gồm quận huyện: Quận 3, 4, 5, 6, 11, 12, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. Quận Bình Tân là địa phương duy nhất nguy cơ dịch ở vùng cam (cấp độ 3).

Đại diện hệ thống rạp CGV cho biết, về các chính sách an toàn phòng chống dịch tại các cụm rạp sau khi mở cửa trở lại, CGV áp dụng triệt để nguyên tắc 5K như: Khử khuẩn bề mặt và xịt khử khuẩn cho rạp hàng ngày bằng các thiết bị chuyên dụng, trang bị đầy đủ dụng cụ khử khuẩn cho nhân viên và khách hàng, đo thân nhiệt trước khi vào rạp, khuyến khích khách hàng đặt vé trực tuyến và sử dụng vé xem phim điện tử để hạn chế tiếp xúc,...

"Hiện nay, 100% nhân viên làm việc tại rạp đã được tiêm phòng Vaccine COVID-19 đầy đủ theo quy định, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày, thực hiện 5K, test nhanh thường xuyên, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ,… CGV cũng đã thành lập tổ an toàn phòng chống COVID tại tất cả các rạp để tập huấn về an toàn phòng chống COVID cho tất cả nhân viên", đại diện hệ thống rạp CGV cho biết.

Rạp phim CGV đã thành lập tổ an toàn phòng chống COVID tại tất cả các rạp để tập huấn về an toàn phòng chống COVID cho tất cả nhân viên.

Trước thông tin các rạp phim phun xịt khử khuẩn, lên kế hoạch mở cửa, nhiều người yêu thích phim chiếu rạp tỏ ra rất phấn khởi và mong chờ. Nhất là hiện tại nhiều dự án phim cuối năm, phim Tết đã hoàn tất và đang rất chờ rạp phim mở cửa để được trình chiếu trong dịp lễ cuối năm.

Đối với phim Việt, một số phim như "Rừng thế mạng", "Thiên thần hộ mệnh", "Bẫy ngọt ngào", "Bóng đè" sắp được ra rạp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhiều phim bom tấn của Hollywood cũng đã sẵn sàng ra mắt khán giả Việt Nam như "Black Widow", "Shang-Chi", "Eternals", "Venom 2", "The Conjuring 3", "A Quiet Place 2", "No Time To Die"…

Bạn Phạm Trương Minh Ngọc (24 tuổi, Quận 12) cho biết rất vui trước thông tin rạp phim sắp mở cửa.

"Dù không biết chính xác ngày rạp mở lại nhưng mà nghe các rạp xịt khuẩn để chuẩn bị mở cửa mình rất háo hức. Trước dịch mình đi xem phim khá nhiều, từ lúc rạp ngừng hoạt động đến nay mình chỉ xem phim trên mạng và rất nhớ cảm giác được xem phim tại rạp, đặc biệt là mình rất thích ăn bắp ở rạp luôn. Dù khá lo lắng vì dịch hiện tại vẫn còn nhưng trước công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của rạp mình cũng khá an tâm để đi xem phim lại, bộ phim mình trong chờ nhất vào dịp cuối năm này có lẽ là The Conjuring 3", Minh Ngọc chia sẻ.

Bạn Minh Ngọc check-in tại rạp chiếu phim trước dịch.

Bạn Thanh Thảo (19 tuổi, quận Hóc Môn) chia sẻ, sau nhiều tháng ở nhà chống dịch, bạn rất muốn cùng bạn bè đi dạo phố, xem phim…đặc biệt là vào dịp cuối năm, rất nhiều ngày lễ, tết Tây và sắp tới là Tết Nguyên đán.

"Thường vào các dịp lễ tết mình cùng bạn bè hay đi xem phim lắm. Năm nay tụi mình còn bàn với nhau kế hoạch khác để thay thế nhưng may mà các rạp phim đã có kế hoạch hoạt động lại, hy vọng là có thể mở đúng các dịp lễ đặc biệt là Noel, tết Tây để mình có thể tận hưởng các bộ phim chiếu rạp mà lâu rồi chưa được xem", Thanh Thảo chia sẻ.

