Tài sản ông Trần Đình Long “phình to” trong tuần đầu giao dịch năm Bính Ngọ

HPG của tỷ phú Trần Đình Long tăng tốc ngay tuần mở màn năm mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giao dịch đầu tiên của năm Bính Ngọ “mã đáo thành công” khi có bốn phiên tăng điểm và chỉ duy nhất giảm điểm phiên giữa tuần. Kết tuần giao dịch 23/2 - 27/2, VN-Index tăng 56,24 điểm (tăng 2,99% so với tuần trước) và đóng cửa tại 1.880,33 điểm.

Đặc biệt, cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG) nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường.

Trong 5 phiên giao dịch, HPG có tới 4 phiên tăng giá. Từ mức 27.500 đồng/cổ phiếu đầu tuần, thị giá leo lên 28.800 đồng/cổ phiếu khi kết tuần, tương đương mức tăng hơn 4,7%. Đáng chú ý, có thời điểm trong tuần, cổ phiếu này vọt lên 29.400 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất ghi nhận trong nhiều tháng trở lại đây.

Diễn biến cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát. Ảnh chụp màn hình: FireAnt

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tuần là lực cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư nước ngoài.

HPG được khối ngoại mua ròng suốt cả 5 phiên, trong đó có 4 phiên liên tiếp dẫn đầu toàn thị trường về giá trị mua ròng, với khối lượng lên tới hàng chục triệu cổ phiếu mỗi phiên. Lũy kế cả tuần, giá trị mua ròng đạt 3.680 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi Hòa Phát niêm yết đến nay.

Dòng vốn ngoại quy mô lớn không chỉ tạo lực đẩy cho giá cổ phiếu, mà còn củng cố tâm lý tích cực của thị trường đối với triển vọng của doanh nghiệp thép đầu ngành.

Tỷ phú Trần Đình Long 'bỏ túi' hàng nghìn tỷ đồng

Hiện, tỷ phú Trần Đình Long là cổ đông lớn nhất của Hòa Phát, sở hữu 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn điều lệ. Với thị giá bứt phá phiên 26/2, khối tài sản của ông đã đạt hơn 58.200 tỷ đồng, tăng hơn 5.100 tỷ đồng so với phiên giao dịch cuối cùng trước Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 phiên cuối cùng trong tuần, khối tài sản của ông đã "rơi" khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trên bảng xếp hạng theo thời gian thực của Forbes, ông Long sở hữu khối tài sản 2,9 tỷ USD và xếp thứ 1.420 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.

Khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long tính đến sáng ngày 1/3. Ảnh chụp màn hình: Forbes

Ngoài ông Trần Đình Long, Việt Nam còn 7 doanh nhân khác: Dẫn đầu danh sách tỷ phú USD của Việt Nam vẫn là doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup với khối tài sản trị giá 27,7 tỷ USD, xếp thứ 87 trên thế giới.

Tỷ phú USD thứ hai của Việt Nam vẫn là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet kiêm Phó chủ tịch thường trực HDBank. Với tài sản trị giá 4,2 tỷ USD, bà Thảo đứng ở vị trí 1.016 trên danh sách người giàu thế giới.

Tiếp theo là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank với khối tài sản trị giá 2,5 tỷ USD và đứng vị trí 1.668. Tương tự, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - cũng tăng thêm 100 triệu USD khi có khối tài sản 1,1 tỷ USD và đứng ở vị trí 2.983.

Mới gia nhập "group" tỷ phú USD là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng với tài sản trị giá 3 tỷ USD, được xếp hạng 1.380 trên thế giới

Tiếp theo là bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương với quy mô tài sản ròng 2,1 tỷ USD và đứng ở thứ 1.935. Cuối cùng là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - đang sở hữu tài sản 1,2 tỷ USD và đứng thứ 2.903.