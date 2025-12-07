Tỷ phú Musk phẫn nộ đòi "xóa sổ" EU

Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: Flickr

Tỷ phú Mỹ Elon Musk chỉ trích gay gắt Liên minh châu Âu (EU) sau khi Ủy ban châu Âu (EC) phạt 120 triệu euro đối với mạng xã hội X vì vi phạm quy định minh bạch theo Đạo luật Dịch vụ Số (DSA).

Theo trang Mezha, EU cáo buộc mạng xã hội X “gây hiểu lầm” khi sử dụng dấu tích xanh (blue check) vốn dùng để xác nhận tài khoản đã được kiểm chứng, nhưng sau khi thay đổi chính sách, ai trả tiền cũng có thể mua dấu này khiến người dùng dễ lẫn lộn thật – giả. EU cũng cho rằng mạng xã hội X thiếu minh bạch về quảng cáo và hạn chế quyền tiếp cận dữ liệu dành cho giới nghiên cứu.

Mạng xã hội của tỷ phú Musk có 60 ngày để đưa ra kế hoạch khắc phục vấn đề liên quan tích xanh và 90 ngày để giải quyết các vi phạm còn lại. Nếu không tuân thủ, EU có thể đưa ra thêm các mức phạt mới.

Phản ứng trước quyết định này, ông Musk đăng trên mạng xã hội X: “EU nên bị xóa sổ, và chủ quyền cần được trả lại cho từng quốc gia để chính phủ của họ đại diện tốt hơn cho người dân”.

Trong một loạt bài đăng khác, được Politico dẫn lại, ông Musk tiếp tục công kích EU. Ông cho là các quan chức EU “quá nhạy cảm hoặc cực đoan về chính trị – xã hội”.

Ông Musk cũng nói EU sẽ sớm hiểu “hiệu ứng Streisand” – khái niệm chỉ việc cố che giấu hay hạn chế thông tin lại vô tình khiến thông tin đó lan rộng hơn.

Tỷ phú Mỹ tuyên bố, án phạt không chỉ nhắm vào mạng xã hội X mà còn nhắm vào cá nhân ông, và vì vậy “phản ứng của ông” cũng sẽ hướng tới “những cá nhân đưa ra án phạt này”. Tuy nhiên, ông Musk không nói rõ biện pháp trả đũa cụ thể.

Giới chức cấp cao của Mỹ phản ứng gay gắt. Theo Politico, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói EU “nên ủng hộ tự do ngôn luận, thay vì tấn công doanh nghiệp Mỹ theo kiểu này”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định án phạt này “không chỉ tấn công mạng xã hội X mà còn tấn công các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ”. Các quan chức Mỹ trong chính quyền ông Trump cũng chỉ trích EU “lạm quyền” và cảnh báo ảnh hưởng tới quan hệ thương mại.

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lên tiếng ủng hộ tuyên bố của ông Musk. Đáp lại bài viết kêu gọi “xóa sổ” EU, ông Medvedev viết ngắn gọn: “Chính xác”.

Tại châu Âu, trong khi nhiều chính phủ và quan chức EU ủng hộ quyết định của Ủy ban châu Âu, một số chính trị gia cực hữu lại đứng về phía ông Musk. Theo Politico, nghị sĩ Hà Lan Geert Wilders viết: “Chúng ta không nên chấp nhận việc phạt mạng xã hội X mà phải giải thể Ủy ban châu Âu”.

Politico cho biết án phạt 120 triệu euro chỉ là kết quả giai đoạn đầu của cuộc điều tra. EU sẽ tiếp tục xem xét các nội dung lan truyền trên X trong giai đoạn tiếp theo.