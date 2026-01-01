Elon Musk giàu cỡ nào mà tài sản nhiều gấp 26 lần tỷ phú giàu nhất Việt Nam, mua được cỡ 500 toà Landmark 81?

Elon Musk là ai? Tài sản của Elon Musk hiện tại là bao nhiêu?

Elon Musk là doanh nhân công nghệ và nhà sáng chế nổi tiếng, đồng thời là nhà sáng lập SpaceX, đồng sáng lập Tesla Motors và PayPal. Ông hiện được xem là tỷ phú giàu nhất thế giới, có ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực công nghệ, hàng không vũ trụ và xe điện.

Tính đến cuối năm 2025 Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có giá trị tài sản ròng trên 700 tỷ USD, cụ thể là 749 tỷ USD (tương đương 18-19 triệu tỷ VNĐ).

Elon Musk là đồng sáng lập của bảy doanh nghiệp, nổi bật trong số đó có hãng xe điện Tesla, công ty tên lửa SpaceX và startup trí tuệ nhân tạo xAI. Ông hiện nắm giữ khoảng 12% cổ phần Tesla, doanh nghiệp mà Musk bắt đầu đầu tư từ năm 2004 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành từ năm 2008.

Năm 2024, một thẩm phán tại bang Delaware đã hủy bỏ thỏa thuận năm 2018 cho phép Musk nhận gói quyền chọn cổ phiếu tương đương thêm 9% cổ phần Tesla. Trong bối cảnh Musk kháng cáo quyết định này, Forbes đã điều chỉnh và chỉ tính 50% giá trị của các quyền chọn nói trên.

SpaceX được Musk thành lập năm 2002, hiện được định giá khoảng 400 tỷ USD sau đợt chào bán cổ phần tư nhân vào tháng 8/2025. Theo ước tính, Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần của công ty hàng không vũ trụ này.

Năm 2022, Musk mua lại Twitter với giá trị doanh nghiệp 44 tỷ USD. Đến tháng 3 vừa qua, ông tiến hành sáp nhập Twitter với xAI, tạo ra một thực thể hợp nhất được định giá khoảng 113 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Bên cạnh đó, Musk còn là nhà sáng lập The Boring Company – startup chuyên về công nghệ đào hầm – và Neuralink, công ty phát triển công nghệ cấy ghép não. Hai doanh nghiệp này đã huy động tổng cộng khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân.

Theo Forbes, tài sản của ông Musk hiện đã vượt hơn người giàu thứ hai thế giới là Larry Page, người đồng sáng lập Google, đến 500 tỉ USD.

Elon Musk giàu gấp mấy lần tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng?

Trong khi đó, theo cập nhật của Forbes, cuối năm 2025, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam, xếp thứ 79 thế giới, sở hữu 28,3 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 24 tỷ USD so với cuối năm ngoái. Tài sản tăng, chủ yếu nhờ cổ phiếu VIC mà ông sở hữu đã tăng 670%.

Như vậy, nếu so sánh giữa tỉ phú giàu nhất thế giới với tỷ phú giàu nhất Việt Nam thì tài sản của Elon Musk nhiều gấp khoảng 26,5 lần ông Phạm Nhật Vượng.

Với tài sản khủng, Musk có thể mua hơn 500 tòa Landmark 81. Ảnh minh hoạ bởi AI

Với khối tài sản ước tính 749 tỷ USD, Elon Musk – nếu giả định dùng để đầu tư bất động sản tại Việt Nam, vị tỷ phú này có thể sở hữu gần như toàn bộ các công trình biểu tượng đắt giá nhất, thậm chí mua đi mua lại nhiều lần.

Ví dụ: Toà nhà Landmark 81 (TP.HCM) – tòa nhà cao nhất Việt Nam, tổng mức đầu tư khoảng 1,4–1,5 tỷ USD. Musk có thể mua hơn 500 tòa Landmark 81.

Bitexco Financial Tower (TP.HCM) – biểu tượng tài chính với vốn đầu tư khoảng 260 triệu USD. Musk có thể mua gần 2.900 tòa.

Keangnam Hanoi Landmark Tower (Hà Nội) – tổ hợp cao tầng lớn tại phía Tây Hà Nội, tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Musk có thể mua được khoảng 749 tổ hợp tương tự.

Hay như toà Lotte Center Hanoi – vốn đầu tư xấp xỉ 400 triệu USD. Tỉ phú này cũng có thể mua được hơn 1.800 tòa.

Thậm chí, nếu chi tiền mua bất động sản ở Việt Nam, Elon Musk hoàn toàn có thể mua được toàn bộ các tòa nhà văn phòng hạng A tại Hà Nội và TP.HCM. Ngay cả khi cộng gộp tất cả cao ốc thương mại đắt nhất hai thành phố lớn, tổng giá trị vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với 749 tỷ USD.

Nói cách khác, nếu quy đổi sang thị trường Việt Nam, tài sản của Elon Musk không chỉ đủ để sở hữu mọi tòa nhà mang tính biểu tượng, mà còn dư sức mua trọn nhiều khu trung tâm tài chính, đô thị cao cấp hoặc cả một hệ sinh thái bất động sản quy mô quốc gia.