Elon Musk và làn sóng tỷ phú công nghệ giàu lên nhanh nhất lịch sử

Hành trình bứt phá của Elon Musk và các tỷ phú công nghệ

Tính đến ngày 21/12, theo ước tính của Forbes, Elon Musk là người đầu tiên có giá trị tài sản ròng được xếp trên mốc 700 tỷ USD, với mức định giá khoảng 749 tỷ USD.

Đây được xem là một cột mốc mang tính lịch sử, khi chỉ một tuần trước đó, tài sản của Musk lần đầu được Forbes xếp vượt ngưỡng 600 tỷ USD. Sự bứt phá này không chỉ phản ánh sức mạnh của các công ty do ông dẫn dắt, mà còn là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư vào tương lai công nghệ.

Elon Musk cũng được nhiều chuyên gia dự báo có khả năng trở thành người đầu tiên đạt mức tài sản 1.000 tỷ USD trong vài năm tới. Tháng 11/2025, Tesla đã thông qua một gói thù lao riêng biệt cho Musk, với giá trị tiềm năng lên đến khoảng 1.000 tỷ USD, nhằm công nhận tầm nhìn của ông trong việc chuyển đổi Tesla từ một hãng xe điện thành tập đoàn dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Tài sản của Musk gần đây tăng mạnh nhờ một loạt yếu tố. Đầu tiên là phán quyết của Tòa án Tối cao bang Delaware, khôi phục gói thù lao bằng cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 139 tỷ USD (tăng từ mức định giá 56 tỷ USD năm 2018). Gói này cho phép Elon Musk mua 304 triệu cổ phiếu với giá chiết khấu nếu đạt các mốc doanh thu, giúp ông củng cố quyền kiểm soát Tesla.

Tỷ phú Elon Musk có khối tài sản 749 tỷ USD tính tới 21/12. Ảnh: GPT

Trước đó, tòa cấp dưới đã hủy bỏ gói này, nhưng phán quyết mới đảo ngược, khiến cổ phiếu Tesla tăng gần 1% và đẩy tài sản Musk vọt lên. Ngoài ra, thông tin về khả năng IPO của SpaceX - công ty hàng không vũ trụ - đã góp phần giúp ông vượt mốc 600 tỷ USD đầu tuần. Tesla cũng đang chuyển hướng mạnh mẽ sang AI và robotaxi, với việc triển khai thí điểm Model Y tự lái tại Austin, Texas, tạo động lực tăng giá cổ phiếu.

Không chỉ Elon Musk, nhiều tỷ phú công nghệ khác cũng chứng kiến tài sản tăng vọt.

Theo Forbes đến 21/12, Larry Page - đồng sáng lập Google - sở hữu 252,6 tỷ USD, chủ yếu nhờ Alphabet và các khoản đầu tư AI. Larry Ellison của Oracle đạt 242,7 tỷ USD, nhờ sự bùng nổ của đám mây và AI. Jeff Bezos - ông chủ Amazon - có 239,4 tỷ USD, tăng nhờ dịch vụ đám mây AWS và các dự án không gian.

Các tỷ phú này đều giàu lên nhờ công nghệ, với tốc độ tăng chóng mặt: Chỉ trong năm 2025, tài sản Page tăng hơn 50 tỷ USD nhờ Google AI, Ellison tăng 40 tỷ nhờ hợp tác AI với các tập đoàn lớn, Bezos tăng 30 tỷ USD nhờ mở rộng Amazon.

Hiện nay, thế giới có ít nhất 10 người sở hữu trên 200 tỷ USD, chủ yếu từ Mỹ, như Mark Zuckerberg (Meta) khoảng 210 tỷ, Sergey Brin (Google) 248 tỷ. So với thập kỷ trước, khi chỉ Bill Gates vượt 100 tỷ USD nhờ Microsoft, sự chênh lệch này cho thấy công nghệ đã tạo ra sự bứt phá chưa từng có.

Tại Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chứng kiến tài sản tăng vọt, đạt 26,5 tỷ USD tính tới 21/12 theo tính toán Forbes (xếp thứ 85 trên thế giới). Trong đó, một phần tăng trưởng đến từ xu hướng công nghệ, như sản xuất xe điện VinFast, nhưng vẫn chưa đạt quy mô toàn cầu như các ông lớn Mỹ.

Lý do bùng nổ tài sản và tương lai công nghệ

Sự giàu lên nhanh chóng của các tỷ phú như Elon Musk phản ánh giai đoạn bước ngoặt của công nghệ toàn cầu, đặc biệt là AI, và xu hướng này dự kiến còn rõ nét hơn trong tương lai. Nhiều chuyên gia cho rằng công nghệ, đặc biệt là AI, đang bước vào giai đoạn bản lề.

Theo các chuyên gia, năm 2025-2030 sẽ chứng kiến AI tích hợp sâu vào mọi lĩnh vực, từ y tế đến vận tải, tạo ra giá trị khổng lồ. Morgan Stanley dự báo 2026 là "điểm uốn" cho công nghệ tự lái, với robotaxi như Cybercab của Tesla có thể mang về dòng tiền hàng trăm tỷ USD, thay thế mô hình bán xe truyền thống.

Elon Musk thường có những phát biểu sâu sắc về tương lai. Ông từng nói: "Với AI, chúng ta sẽ có nền kinh tế phong phú chưa từng thấy, nơi con người không cần làm việc nữa mà tập trung vào sáng tạo."

Musk dự báo trong thập kỷ tới, con người sẽ sống trong thế giới nơi robot đảm nhận lao động chân tay, tàu vũ trụ đưa loài người lên sao Hỏa và AI giải quyết vấn đề năng lượng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rủi ro: "AI có thể dẫn đến mất việc làm hàng loạt nếu không có thu nhập cơ bản toàn cầu". Những tầm nhìn này không chỉ truyền cảm hứng mà còn thúc đẩy đầu tư vào Tesla và SpaceX.

Sự bứt phá của tỷ phú công nghệ Mỹ như Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos đến từ hệ sinh thái đổi mới, với chính sách hỗ trợ startup và đầu tư mạo hiểm. Họ dẫn dắt làn sóng AI, đám mây, không gian.

Ở Trung Quốc, các tỷ phú như Pony Ma (Tencent) hay Colin Huang (Pinduoduo) cũng giàu lên nhờ AI và thương mại điện tử, với tài sản tăng 20-30% năm 2025 nhờ tích hợp AI vào nền tảng. Tuy nhiên, quy định nghiêm ngặt hơn ở Trung Quốc khiến tốc độ chậm hơn Mỹ.

Tổng thể, sự bùng nổ tài sản của các tỷ phú phản ánh một thế giới đang chuyển mình, nơi công nghệ không chỉ tạo giàu mà còn định hình tương lai nhân loại. Với Elon Musk dẫn đầu, câu chuyện này hứa hẹn còn nhiều bất ngờ.