Nhà đầu tư Shark Tank có 400 triệu USD vẫn tự pha cà phê cho đỡ phí tiền

Kevin O’Leary, 70 tuổi, là doanh nhân và nhà đầu tư người Canada, sinh ra tại Montreal, tỉnh Quebec. Ông hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, tiêu dùng và đầu tư mạo hiểm, đồng thời là gương mặt quen thuộc của chương trình Shark Tank với biệt danh "Mr. Wonderful". O’Leary nổi tiếng với phong cách thẳng thắn và kỷ luật tài chính nghiêm ngặt khi rót vốn cho các startup. Theo Forbes, tài sản ròng của ông hiện ước tính khoảng 400 triệu USD.

Kevin O’Leary từng tiết lộ thói quen sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cách ngủ nghỉ khác biệt, những nguyên tắc giúp ông duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Nhà đầu tư Shark Tank người Canada Kevin O'Leary. Ảnh: Kevin O'Leary

Thức dậy từ 5h không cần báo thức, đạp xe gần 20 km mỗi sáng

Ông cho biết thường thức dậy vào khoảng 5h sáng mà không cần báo thức. "Tôi hầu như không dùng báo thức. Chỉ khi cần phải có mặt ở đâu đó đúng giờ, tôi mới cài, còn bình thường việc thức dậy lúc 5h đã trở thành nhịp sinh học tự nhiên", ông nói.

Theo Kevin O’Leary, trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều câu chuyện lớn thường khởi phát từ châu Á rồi lan rộng ra toàn cầu. Vì vậy, mỗi sáng ông dành thời gian theo dõi các nguồn tin từ châu Âu và châu Á để nắm bắt sớm diễn biến thị trường.

Khoảng 6h45, khi trời bắt đầu sáng, O’Leary thực hiện chuyến đạp dài khoảng 12 dặm (gần 19 km) để khởi động ngày mới.

Không ăn sáng, tự pha cà phê cho đỡ phí tiền

Kevin O’Leary cho biết ông không ăn sáng và luôn tự pha cà phê tại nhà, bởi theo ông, bỏ tiền mua cà phê bên ngoài là điều không cần thiết.

Nhà đầu tư này duy trì thói quen tập luyện khoảng 1,5 giờ mỗi ngày, coi đó là yếu tố quan trọng để kéo dài tuổi thọ và giữ sự minh mẫn tinh thần. "Tôi buộc phải tập luyện. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên tệ đi", ông nói.

O’Leary cũng áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16 tiếng, chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Buổi sáng, ông chỉ uống cà phê - và luôn là cà phê tự pha. "Tôi không hiểu vì sao phải trả tới 5 USD cho một cốc cà phê khi hoàn toàn có thể tự pha ở nhà", ông nói.

Áp dụng phương pháp đặt mục tiêu 'signal and noise' (tín hiệu và tiếng ồn)

Đây là khái niệm mà ông học được từ Steve Jobs khi từng làm việc cùng nhà sáng lập Apple.

Trước khi bán công ty The Learning Company cho Mattel, O’Leary cho biết ông và cộng sự thường xuyên hợp tác với Apple để đưa máy Mac vào trường học. Chính trong giai đoạn đó, Steve Jobs đã biết đến triết lý "signal và noise" - theo đó mỗi ngày chỉ nên tập trung hoàn thành ba việc quan trọng nhất.

Theo Jobs, một ngày làm việc hiệu quả cần đạt tỷ lệ ít nhất 70% là "signal" - tức ba nhiệm vụ cốt lõi buộc phải hoàn thành, còn 30% là "noise" - những yếu tố gây xao nhãng có thể phát sinh và cản trở việc đạt mục tiêu.

"Trong khởi nghiệp, và đặc biệt với công việc đầu tư của tôi hiện nay, không tồn tại khái niệm ngày nghỉ hay ngày làm việc", O’Leary nói. "Tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng thời gian".

Vì vậy, mỗi ngày ông đều chọn ra ba việc cần hoàn thành và kiên quyết không để bất kỳ điều gì xen ngang cho đến khi cả ba nhiệm vụ đó được giải quyết xong.

Từ bỏ hoàn toàn việc xử lý email

Mỗi ngày O’Leary nhận từ 2.000 đến 4.000 thư điện tử. Nhà đầu tư cho biết từng thử nhiều cách để lọc bớt những nội dung không cần thiết, nhưng theo thời gian, địa chỉ email bị lan truyền quá rộng, khiến hộp thư chỉ còn là "dòng chảy liên tục của nhiễu loạn và rác".

"Ngay lúc này, email vẫn liên tục đổ về. Tôi biết mình sẽ không bao giờ xử lý hết, nên tôi cũng không cố nữa", ông nói.

Thay vào đó, những người thực sự cần liên lạc với O’Leary đều biết rằng nhắn tin trực tiếp mới là cách hiệu quả để tiếp cận ông. Gia đình ông cũng duy trì một nhóm chat riêng, được ông xem là kênh liên lạc quan trọng nhất. "Nhóm chat gia đình rất hữu ích, nhất là khi mọi người đang ở cùng một nơi nhưng mỗi người bận một việc. Chúng tôi thường dùng nó để thống nhất xem tối sẽ đi ăn ở đâu", O’Leary cho biết.

Nạp 130 gram protein mỗi ngày

Bữa trưa của O'Leary chủ yếu là cá và salad, diễn ra khoảng 13h30. Nhà đầu tư này cho biết theo dõi chế độ ăn rất chặt chẽ, không ăn vặt hay dùng đồ ăn nhanh. Mỗi ngày ông cố gắng nạp khoảng 130 gram protein.

"Chỉ cần ăn uống lành mạnh hơn và uống ít rượu hơn, bạn đã có thể thay đổi rõ rệt năng suất làm việc cũng như mức năng lượng", O’Leary nói. Ông cho biết bản thân không dùng chất kích thích, không hút thuốc, nhưng vẫn yêu thích rượu vang và luôn kiểm soát chặt chẽ lượng uống.

Coi trọng giấc ngủ, đặc biệt giấc ngủ ngắn

Bên cạnh đó, O’Leary thừa nhận rất coi trọng giấc ngủ ngắn trong ngày. Thói quen này được hình thành sau nhiều năm làm việc cùng những người thành công. Trước đây, ông gần như không quan tâm đến giấc ngủ và có thể làm việc chỉ với ba tiếng ngủ mỗi đêm.

Mọi thứ thay đổi khi một nữ CEO khuyên ông thử duy trì 7 tiếng 20 phút ngủ mỗi ngày trong 10 ngày. "Bà ấy hoàn toàn đúng. Tôi cảm thấy khỏe hơn hẳn, năng lượng tăng ít nhất 30% và mỗi sáng thức dậy đều thấy sảng khoái", ông kể.

Từ đó, O’Leary xây dựng thói quen đảm bảo đủ 7 tiếng 20 phút ngủ mỗi ngày, trong đó giấc ngủ ngắn cũng được tính. Ông cho biết có thể chợp mắt rất nhanh, thậm chí ngay trên xe. "Tôi chỉ bảo tài xế tắt radio và tranh thủ ngủ 20 phút trong quãng đường di chuyển", ông nói.

Ăn tối lúc 19h, hạn chế uống rượu sát giờ ngủ

Kevin O’Leary cho biết ông ăn tối vào khoảng 19h-19h30, thường trong không gian thư giãn với nhạc Steely Dan nhẹ nhàng làm nền. Bữa tối của ông vẫn xoay quanh protein, kèm theo một ly vang trắng Montrachet, sau đó có thể chuyển sang vang đỏ Burgundy hoặc Bordeaux.

Nhà đầu tư này đặt giới hạn rất rõ ràng: tối đa hai ly, nhiều nhất là ba, và đặc biệt tránh uống rượu trong vòng ba tiếng trước khi đi ngủ. "Uống muộn sẽ phá hỏng chất lượng giấc ngủ", ông nói.

Buổi tối, O’Leary thường xem phim cùng vợ, trước khi lên giường vào khoảng 22h-22h30, khép lại một ngày sinh hoạt được ông duy trì kỷ luật và ổn định trong nhiều năm.