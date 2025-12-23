Tiết lộ lý do tài sản Elon Musk nhanh chóng vượt mốc 700 tỷ USD, giàu nhất lịch sử nhân loại

Điều gì đã giúp tài sản Elon Musk vượt mốc 700 tỷ USD?

Bước ngoặt đến từ phán quyết của Tòa án Tối cao Delaware, khi cơ quan này hủy bỏ quyết định của tòa cấp dưới từng tuyên gói quyền chọn cổ phiếu Tesla năm 2018 của Musk là không công bằng với cổ đông. Gói quyền chọn này hiện được định giá khoảng 139 tỷ USD.

Trước đó, Forbes đã áp dụng mức chiết khấu 50% đối với số quyền chọn này kể từ đầu năm 2024. Sau phán quyết mới, mức chiết khấu bị gỡ bỏ, khiến tài sản ròng của Musk tăng thêm gần 70 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Tính đến ngày 21/12, Forbes ước tính tài sản ròng của Elon Musk đạt khoảng 749 tỷ USD – một kỷ lục chưa từng có.

Khối tài sản của Elon Musk đến từ đâu?

Ngoài quyền chọn cổ phiếu, Elon Musk hiện sở hữu khoảng 12% cổ phần phổ thông của Tesla, trị giá xấp xỉ 199 tỷ USD. Tổng cộng, giá trị các khoản liên quan đến Tesla của Musk vào khoảng 338 tỷ USD.

Chưa dừng lại ở đó, Musk còn nắm 42% cổ phần SpaceX. Sau một giao dịch gần đây, SpaceX được định giá khoảng 800 tỷ USD, đưa phần sở hữu của Musk lên mức 336 tỷ USD. Đây là một trong những tài sản tư nhân lớn nhất từng được ghi nhận.

Elon Musk có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên không?

Khả năng này đang được giới tài chính nghiêm túc xem xét. Tesla đã trao cho Musk một gói thù lao mới vào tháng 11, cho phép ông nhận thêm lượng cổ phiếu trị giá lên tới 1.000 tỷ USD nếu công ty đạt các mục tiêu cực kỳ tham vọng, như tăng vốn hóa thị trường gấp tám lần trong thập kỷ tới.

Với SpaceX, công ty này được cho là có thể IPO sớm nhất vào năm 2026. Nếu điều đó xảy ra và SpaceX đạt mức định giá khoảng 1.500 tỷ USD như một số dự báo, Musk có thể chính thức bước vào “câu lạc bộ nghìn tỷ USD” – điều chưa từng có tiền lệ.

Theo danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes, tài sản của Elon Musk hiện còn lớn hơn tổng tài sản của ba người giàu tiếp theo cộng lại. Larry Page (Google), Larry Ellison (Oracle) và Jeff Bezos (Amazon) có tổng tài sản khoảng 734,8 tỷ USD – vẫn thấp hơn Musk hơn 14 tỷ USD.

Khoảng cách này cho thấy mức độ tập trung tài sản chưa từng thấy trong lịch sử kinh tế hiện đại.