Giá vàng diễn biến lạ

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác cũng đồng loạt niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 150,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá giao dịch cũng gần như không có biến động. Vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn DOJI được niêm yết ở mức 148,5 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi ngang sau nhiều ngày biến động.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay ở mức 4.310 USD/ounce, giảm nhẹ 13 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng thế giới tương đương hơn 137 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Theo báo cáo thị trường của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận bước đầu đã giúp giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát từ giá dầu, qua đó tạo điều kiện cho thị trường vàng ổn định hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đang chờ đợi việc hai bên có ký kết văn bản chính thức trong tuần này hay không để đánh giá rõ hơn tác động tới thị trường.

Tâm điểm chú ý của thị trường vàng trong tuần này là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC). Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong ba năm qua và thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi, phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.165 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày trước đó. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.123 - 26.423 đồng/USD (mua vào - bán ra), trong khi giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.300 - 26.320 đồng/USD.