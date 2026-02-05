Tỉ phú Elon Musk phá kỷ lục thế giới về tài sản tích lũy

Theo tạp chí Forbes, tài sản của tỉ phú Elon Musk đã tăng lên đáng kể sau thương vụ mang tính bước ngoặt - công ty công nghệ vũ trụ SpaceX của ông mua lại công ty trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông xAI, vốn cũng do ông thành lập từ năm 2023.

Điều này đã khiến ông Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử tích lũy khối tài sản vượt quá 800 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk - Ảnh: AZERNEWS

Forbes cho biết thương vụ này định giá thực thể hợp nhất SpaceX - xAI ở mức 1,25 ngàn tỉ USD - trong đó SpaceX được định giá 1 ngàn tỉ USD và xAI ở mức 250 tỉ USD - và làm tăng giá trị tài sản ròng của ông Elon Musk thêm 84 tỉ USD, đưa tổng tài sản lên mức kỷ lục 852 tỉ USD.

Trước thương vụ này, ông Elon Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần của SpaceX, trị giá khoảng 336 tỉ USD, dựa trên một lời chào mua hồi tháng 12 định giá công ty này ở mức 800 tỉ USD.

Ông cũng nắm giữ khoảng 49% cổ phần của xAI, trị giá 122 tỉ USD, sau một vòng gọi vốn tư nhân gần đây định giá công ty trí tuệ nhân tạo này ở mức 250 tỉ USD.

Sau khi sáp nhập, Forbes ước tính ông Elon Musk hiện kiểm soát 43% cổ phần trong công ty hợp nhất, trị giá khoảng 542 tỉ USD.

Giao dịch này củng cố vị thế của SpaceX như tài sản có giá trị nhất của ông Elon Musk, vượt xa cả cổ phần ông nắm giữ tại Tesla.

Hiện tại, vị tỉ phú này sở hữu khoảng 12% cổ phần của Tesla, trị giá 178 tỉ USD, cùng quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá 124 tỉ USD.

Những con số này chưa bao gồm gói bồi thường kỷ lục được các cổ đông Tesla thông qua vào tháng 11-2025, có thể mang lại cho ông thêm tới 1 ngàn tỉ USD cổ phiếu Tesla nếu công ty đạt được các mục tiêu hiệu suất dài hạn đầy tham vọng, bao gồm tăng vốn hóa thị trường gấp 8 lần trong thập kỷ tới.

Vụ sáp nhập xAI vào SpaceX là thương vụ sáp nhập lớn thứ 2 giữa các công ty thuộc sở hữu của vị tỉ phú này trong vòng chưa đầy một năm. Vào tháng 3 năm ngoái, ông đã sáp nhập xAI với nền tảng mạng xã hội X. Khi đó xAI được định giá 80 tỉ USD và X là 33 tỉ USD.