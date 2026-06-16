Sáng 16-6, giá vàng miếng SJC lại giãn rộng cách biệt với giá thế giới

Sáng 16-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch ổn định quanh mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Thị trường vàng trong nước chững lại sau nhiều phiên tăng mạnh liên tiếp từ cuối tuần trước. Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay dao động quanh 4.311 USD/ounce, gần như đi ngang sau khi tăng hơn 100 USD/ounce trong phiên trước.

Giá vàng ổn định trên mốc 150 triệu đồng/lượng

Diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu đang chịu tác động từ các tín hiệu tích cực liên quan đến đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, thông tin về thỏa thuận ngừng bắn hay việc mở lại eo biển Hormuz vẫn cần được theo dõi thêm từ các nguồn chính thức.

Những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị đã kéo giá dầu thô giảm về quanh 83 USD/thùng. Đồng thời, chỉ số đồng USD (DXY) lùi khỏi mốc 100 điểm, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm góp phần hạ áp lực lạm phát toàn cầu, kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,4%.

Khi lợi suất giảm, sức hấp dẫn của trái phiếu suy yếu, tạo điều kiện để dòng vốn dịch chuyển sang kim loại quý.

Bà Michele Schneider, chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge, nhận định đợt điều chỉnh mạnh trước đó của vàng có thể mở ra cơ hội mua vào hấp dẫn. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi liệu thị trường đã hình thành đáy ngắn hạn hay chưa. Theo bà, các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng của vàng trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 137 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 13 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã nới rộng đáng kể so với khoảng cách 5-6 triệu đồng/lượng chỉ vài ngày trước.