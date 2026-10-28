Đường Quảng Ngãi và khối tiền khổng lồ gần 9.000 tỷ đồng

Doanh thu thuần tăng 14,5%

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS), doanh nghiệp đứng sau các thương hiệu sữa đậu nành Fami, Vinasoy, Veyo..., vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 3.073 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp đứng sau các thương hiệu sữa đậu nành "quốc dân" Fami, Vinasoy, Veyo.

Nhờ giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng gần 25%, lên 1.086 tỷ đồng. Theo đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 32,4% trong quý III/2025 lên 35,3% trong quý III năm nay.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Đường Quảng Ngãi cũng tăng hơn 2 lần, từ 77 tỷ đồng lên 157 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng lên gần 60 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm hơn 59 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 37%, lên gần 574 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Đường Quảng Ngãi ghi nhận lợi nhuận trước thuế 529 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 450 tỷ đồng, tăng 18%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 9.125 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 9%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.407 tỷ đồng, tăng gần 7%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý III/2026 tăng trưởng nhờ sản lượng tiêu thụ tại các mảng kinh doanh chủ lực đều cải thiện. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành tăng 14%, đường tăng 1% và bia tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Sở hữu "núi tiền" 9.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi đạt 15.737 tỷ đồng, tăng gần 1.386 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng 9,7%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ 8.734 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đến ngày đáo hạn, tăng gần 539 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 8.587 tỷ đồng, phần còn lại là lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Theo thuyết minh BCTC, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng của doanh nghiệp đang được hưởng lãi suất từ 6,5 - 7,3%/năm.

Cộng thêm 192 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tổng giá trị tiền và tiền gửi của Đường Quảng Ngãi đạt khoảng 8.926 tỷ đồng, tương đương gần 57% tổng tài sản.

Bên cạnh lượng tiền gửi lớn, danh sách các khách hàng còn nợ tiền doanh nghiệp tại cuối quý III/2026 cũng xuất hiện một cái tên đáng chú ý là TikTok Pte. Ltd với khoản phải thu ngắn hạn trị giá hơn 16,4 tỷ đồng.

Trước đó, tại thời điểm kết thúc quý I/2026, đối tác này chưa được ghi nhận thành một khoản mục riêng trong danh sách phải thu khách hàng của doanh nghiệp. Đến ngày 30/6/2026, Đường Quảng Ngãi ghi nhận khoản phải thu từ TikTok với giá trị hơn 9,8 tỷ đồng.

Trên nền tảng thương mại điện tử này, các sản phẩm của Vinasoy cũng đang được phân phối thông qua các gian hàng trực tuyến. Theo tìm hiểu, các sản phẩm được bày bán tại gian hàng mang tên VINASOY STORE trên TikTok Shop, bao gồm Fami Canxi, Fami Nguyên chất, Fami Go, Ngũ cốc dinh dưỡng, Veyo...

Việc khoản phải thu từ TikTok xuất hiện từ quý II và tiếp tục tăng trong quý III diễn ra trong bối cảnh các sản phẩm của Vinasoy được phân phối trên TikTok Shop. Tuy nhiên, số liệu trên BCTC chưa đủ cơ sở để xác định cụ thể khoản phải thu này phát sinh từ hoạt động bán hàng nào hoặc mức độ đóng góp của kênh TikTok Shop vào doanh thu của doanh nghiệp.

Ngoài TikTok, danh sách khách hàng còn phải thanh toán cho Đường Quảng Ngãi còn có nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán lẻ và thực phẩm.

Trong đó, khoản phải thu từ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce đạt gần 37,6 tỷ đồng. Công ty CP Thương mại Bách Hóa Xanh ghi nhận khoản phải thu gần 21,6 tỷ đồng, trong khi MM Mega Market Việt Nam có số dư gần 4,9 tỷ đồng.

Một đối tác đáng chú ý khác là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Khoản phải thu từ đơn vị này giảm mạnh từ gần 239 tỷ đồng tại cuối quý I xuống còn 118,5 tỷ đồng tại cuối quý II và tiếp tục giảm xuống khoảng 58 tỷ đồng vào ngày 30/9/2026.

Tính chung, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tại Đường Quảng Ngãi đạt gần 338 tỷ đồng vào cuối quý III, giảm so với mức gần 364 tỷ đồng tại cuối quý II, dù số dư phải thu riêng từ TikTok tiếp tục tăng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Đường Quảng Ngãi đạt hơn 4.951 tỷ đồng, tăng khoảng 1.247 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 3.183 tỷ đồng, tăng khoảng 647 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 10.785 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm hơn 6.505 tỷ đồng.