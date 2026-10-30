Thẻ tín dụng bị trừ gần 100 triệu sau khi đặt hàng qua fanpage giả mạo

Giữa tháng 10, chị Hạnh (43 tuổi), chủ một tiệm bánh tại TP HCM, nhìn thấy quảng cáo trên Facebook của trang "WinMart giá hời". Nhân viên của fanpage giới thiệu chương trình giảm giá 50% nhiều sản phẩm nhân dịp khai trương chi nhánh mới.

"Fanpage được thiết kế chuyên nghiệp, có cả video phát trực tiếp của nhân viên, nên tôi không nghi ngờ gì, cứ tin đây là trang bán hàng chính thức của siêu thị", chị Hạnh kể lại.

Chị đặt ba thùng giấy giảm giá với tổng giá trị hơn 220.000 đồng, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng và mã OTP ở khâu thanh toán.

Sau khi nhập thông tin, trang web không hiển thị xác nhận đơn hàng hay thời gian giao hàng như các nền tảng mua sắm thông thường. Tuy nhiên, do bận công việc, chị nói cũng không để ý thêm. Thẻ tín dụng cũng vừa được ngân hàng cấp hơn một tháng, bản thân chị nói chưa rành việc sử dụng.

Đến hôm sau, chị mới tá hoả phát hiện thẻ tín dụng bị trừ 5 giao dịch tổng cộng 92 triệu đồng dù mình không giao dịch. Liên hệ ngân hàng, chị được thông báo thẻ tín dụng phát sinh 5 giao dịch ghi nhận tại các điểm thanh toán khác nhau ở TP HCM, chỉ trong vòng hai giờ.

Chị Hạnh cho biết đã trình báo công an và vụ việc cũng đã được cơ quan chức năng tiếp nhận, nhưng họ nói thêm liên quan đường dây lừa đảo và khả năng thu hồi tiền rất thấp.

Fanpage giả mạo siêu thị "dụ" nạn nhân đặt hàng và nhập thông tin thẻ tín dụng để thanh toán. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo các chuyên gia an ninh mạng từ dự án Chống lừa đảo, việc nhập thông tin thẻ tín dụng trên website giả mạo và kém uy tín khiến dữ liệu thanh toán rơi vào tay kẻ gian.

Nhiều giao dịch thanh toán không yêu cầu xác thực bằng mã OTP, tùy thuộc cơ chế bảo mật của đơn vị chấp nhận thẻ, ngân hàng và hệ thống thanh toán. Do đó, với những thông tin bị đánh cắp như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV/CVC có thể bị đường dây lừa đảo sử dụng để thực hiện giao dịch trực tuyến.

Chiêu thức giả mạo website mua sắm trực tuyến, sử dụng tên miền gần giống địa chỉ chính thức để đánh lừa khách hàng, cũng được Ngân hàng Quân đội (MB) cảnh báo gần đây.

Theo đó, nhà băng cảnh cáo kẻ gian còn có thể giả mạo nhiều đơn vị khác như cổng dịch vụ công hoặc gửi thông báo phạt nguội, kèm đường dẫn yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ và mã OTP...

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng kiểm tra kỹ tên miền trước khi giao dịch, không truy cập đường dẫn từ nguồn không xác thực, không cung cấp thông tin thẻ hoặc mã OTP trên các website đáng ngờ.

Gần đây, một hệ thống siêu thị khác là Co.opmart cũng cảnh báo tình trạng các đối tượng giả mạo thương hiệu để lừa đảo với đủ hình thức khác nhau. Một số trường hợp đã bị mất tiền, tài khoản và lộ thông tin cá nhân. Nhiều thủ đoạn thường gặp thời gian qua còn gồm lập fanpage giả mạo để thông báo tặng quà tri ân khách hàng, tuyển cộng tác viên trực tuyến với lời mời chào "việc nhẹ lương cao", hoặc yêu cầu nạp tiền giữ đơn hàng để nhận hoa hồng...

Khi môi trường số ngày càng rủi ro và chiêu thức lừa đảo thay đổi liên tục, chuyên gia khuyến cáo người sử dụng thẻ tín dụng cần trang bị kiến thức để chủ động bảo vệ bản thân.

Với những người không thường xuyên chi tiêu lớn bằng thẻ tín dụng, chuyên gia khuyến nghị nên thiết lập hạn mức chi tiêu trực tuyến, chủ động hạn chế phát sinh các giao dịch số tiền lớn. Nếu thông tin thẻ bị rò rỉ, kẻ gian cũng không thể rút hoặc thanh toán một số tiền vượt quá hạn mức đã cài đặt.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện giao dịch bất thường, người dùng cần nhanh chóng khóa thẻ. Thao tác này có thể tự thực hiện ngay trên ứng dụng ngân hàng, trước khi liên hệ với nhân viên hoặc phòng giao dịch.

Với trường hợp của chị Hạnh, ngân hàng phát hành thẻ đã hỗ trợ chị chuyển đổi dư nợ gần 100 triệu đồng này sang hình thức trả góp trong 20 tháng. Mỗi tháng, chị phải thanh toán khoảng 5 triệu đồng và không bị tính lãi nếu trả đúng hạn.

"100 triệu là số tiền không hề nhỏ với tôi. Đây là bài học đắt giá khi sử dụng thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng để giao dịch trực tuyến", chị Hạnh chia sẻ.