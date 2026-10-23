Doanh nghiệp sản xuất ôtô trong nước báo lỗ 15 năm liên tiếp

Theo báo cáo tài chính quý III, trong 9 tháng năm nay, Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng ghi nhận doanh thu 1,4 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn bộ doanh số của doanh nghiệp này đều đến từ hoạt động. Trước đó, trong nửa đầu năm, Ô tô Giải Phóng chỉ mang về khoảng 400 triệu đồng doanh thu.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp ở mức âm 3,7 tỷ đồng, trong khi năm ngoái khoản mục này lỗ khoảng 633 triệu đồng. Lỗ ở hoạt động kinh doanh thuần túy, Ô tô Giải Phóng cũng chỉ thu về 861 triệu đồng ở mảng tài chính. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn phải trả hàng tỷ đồng các khoản chi phí cố định như tài chính, bán hàng hay quản lý doanh nghiệp.

Kết quả, Ô tô Giải Phóng báo lỗ 14,6 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay, tăng so với lợi nhuận âm 10,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, doanh nghiệp đã có 14 năm lỗ liên tiếp.

Trong năm 2025, doanh nghiệp sản xuất ôtô này đã mang về khoảng 115 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, Ô tô Giải Phóng vẫn lỗ ròng gần 15 tỷ đồng. Theo lý giải từ phía lãnh đạo, lợi nhuận âm do công ty phải bán hàng tồn kho từ năm 2022 với giá thấp hơn giá vốn cùng chi phí tài chính vẫn ở mức cao.

Ô tô Giải Phóng tiền thân là Công ty cổ phần Cơ điện Hà Giang, được thành lập năm 2001. Đến năm 2008, doanh nghiệp đổi tên như hiện tại và hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ôtô tải, với các sản phẩm chính là xe dưới 25 tấn. Công ty cũng sở hữu nhà máy lắp ráp xe tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Trong năm nay, Ô tô Giải Phóng đã phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì dùng số tiền trên để phục vụ việc lắp ráp xe ôtô điện, công ty đã chuyển hướng, hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Phát triển Kinh doanh và Đô thị Thành Tín - một đơn vị trong lĩnh vực bất động sản.