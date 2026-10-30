Thù lao hơn 500.000 đồng mỗi giờ để dắt chó robot đi dạo

Vị trí đang được tuyển dụng là "người điều khiển chó robot". Nhiệm vụ chính bao gồm việc dắt một chú chó robot bốn chân đi dọc theo một lộ trình ngoài trời được chỉ định tại trung tâm thành phố San Francisco, trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tiếng. Mức thù lao là 20 đô la mỗi giờ (khoảng hơn 500.000 đồng) tương đương với mức lương cho công việc dắt chó đi dạo thông thường và sẽ được thanh toán ngay sau khi kết thúc ca làm việc.

Đây là công việc đòi hỏi sự độc lập, ứng viên không cần có kinh nghiệm trước đó về robot, chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh để phục vụ cho công việc. Bạn sẽ được đào tạo về các quy tắc an toàn cũng như các quy trình khác, và thời gian đào tạo này cũng được trả lương.

Không giống như việc dắt chó thật đi dạo, bạn không cần phải dọn dẹp "chiến trường" cho những chú chó robot này. Tuy nhiên, trong các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như khi robot đột ngột ngừng hoạt động hoặc gặp trục trặc, bạn có thể phải tự tay mang thiết bị nặng khoảng 15kg này quay trở về văn phòng.

Theo một bản tin từ tờ The New York Times vào ngày 27/10 (giờ địa phương), thông báo tuyển dụng độc đáo này đến từ "Dimensional", một công ty khởi nghiệp về robot có trụ sở tại khu phố Dogpatch, San Francisco. Dimensional hiện đang phát triển một hệ điều hành (OS) mã nguồn mở dành cho robot, được thiết kế để thực hiện các công việc chân tay trong thế giới thực, chẳng hạn như vận chuyển hàng hóa nặng.

Stacy Pormichter, người sáng lập Dimensional, nhấn mạnh sự cần thiết của tự động hóa bằng robot khi cho biết: "Thành thật mà nói, việc con người vẫn phải thực hiện những công việc chân tay nặng nhọc như thế này là một điều thật lạc hậu và tàn nhẫn"

Dimensional cho biết, các thử nghiệm "dắt" những chú chó robot này đi dạo trong môi trường đô thị đã bộc lộ rằng các tác nhân AI hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc điều khiển phần cứng khi đối mặt với bối cảnh thành phố phức tạp.

Vì vậy, công ty đã đưa ra thông báo tuyển dụng khác thường này, thuê người dắt chó robot đi dạo nhằm thu thập thêm dữ liệu từ các đường phố thực tế, từ đó cải thiện hệ điều hành và trí tuệ nhân tạo (AI) cho robot của họ. CEO Pormichter giải thích: "Vẫn luôn có những tình huống đòi hỏi sự can thiệp của con người".

Thông qua việc tận dụng dữ liệu từ các thử nghiệm này để nâng cao hệ điều hành robot, Dimensional hy vọng trong tương lai có thể triển khai an toàn cả chó robot lẫn robot hình người vào nhiều môi trường làm việc khác nhau, bao gồm nhà máy, trung tâm dữ liệu, công trường xây dựng và các hoạt động an ninh. Tuy nhiên, theo The New York Times, một số người dân khi chứng kiến ​​cảnh những chú chó robot được dắt đi dạo đã liên tưởng đến viễn cảnh ảm đạm từng được khắc họa trong bộ phim Kẻ hủy diệt (The Terminator).