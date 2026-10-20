Bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, người dân tính khởi kiện cơ quan thuế

Gõ cửa nhiều nơi, vụ việc vẫn chưa được giải quyết

Phát hiện mình bị mạo danh đứng tên thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Như Mai từ năm 2023, chị M.N, ở TP.HCM đã trình báo cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và công an theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi, chị vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết như mong muốn.

Chị tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng để hỏi về tiến độ xử lý. Theo chị M.N, khi làm việc với cơ quan chức năng, chị được giải thích phải chờ quá trình điều tra xác định người mạo danh hoặc chờ phán quyết của tòa án.

Trong khi vụ việc chưa được giải quyết, công việc chủ yếu ở nước ngoài khiến chị gần năm qua gặp nhiều khó khăn do bị tạm hoãn xuất cảnh.

Chị khẳng định không thành lập, không ký hồ sơ, không ủy quyền cho bất kỳ ai thành lập doanh nghiệp, cũng không tham gia quản lý, điều hành công ty. Dù vậy, chị vẫn bị ghi nhận liên quan đến khoản nợ thuế của doanh nghiệp và bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

“Tôi không liên quan đến doanh nghiệp, vậy tại sao vẫn phải chịu những hệ lụy do doanh nghiệp đó gây ra ?”, chị M.N bức xúc.

Theo chị, khi người dân chủ động trình báo, cung cấp thông tin và đề nghị xác minh, cơ quan chức năng cần phản hồi rõ ràng về quá trình xử lý. Việc kéo dài không chỉ khiến người bị mạo danh mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của họ.

Không muốn tiếp tục chờ đợi, chị cho biết đã có đơn khởi kiện cơ quan thuế ra tòa án. Trong đơn, chị yêu cầu gỡ bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh và bồi thường thiệt hại mà chị cho rằng phát sinh từ quyết định hành chính của cơ quan thuế.

Người bị mạo danh mong sớm được gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh

Không riêng chị M.N, chị P.P, ở TP.HCM, cũng đang tìm cách gỡ bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh sau khi phát hiện bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo chị, đến nay chị vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng từ các cơ quan chức năng.

Trong thời gian chờ đợi, chị P.P đang chuẩn bị đơn khởi kiện cơ quan thuế ra tòa án, xem đây là cách để yêu cầu giải quyết vụ việc nhanh và bảo vệ quyền lợi của mình.

“Hiến pháp trao cho công dân quyền tự do đi lại. Pháp luật có thể hạn chế quyền đó trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng. Tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tôi tin rằng một Nhà nước pháp quyền không chỉ nghiêm khắc với người vi phạm, mà còn phải có cơ chế để bảo vệ người vô tội”- chị P.P chia sẻ.

Tại Hà Nội, chị T.T.H cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau khi bị mất chứng minh nhân dân. Năm 2023, khi kiểm tra thông tin trên ứng dụng eTax Mobile, chị phát hiện mình bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp.

Thời gian qua, nhiều người bị đánh cắp thông tin cá nhân và bỗ dưng trở thành ông chủ với tiền nợ thuế cao. Ảnh minh hoạ sử dụng công nghệ AI.

Sau khi phát hiện sự việc, chị đã gửi đơn đến các cơ quan liên quan nhưng đến nay, theo chị, vẫn chưa nhận được hồi âm.

Công việc thường xuyên đòi hỏi phải ra nước ngoài, nhưng suốt một năm qua, chị T.T.H không thể thực hiện các chuyến đi do bị tạm hoãn xuất cảnh.

Việc bị mạo danh không chỉ khiến chị mất thời gian đi lại, gửi đơn trình báo mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Chưa biết khi nào vụ việc được giải quyết, chị đang nhờ luật sư hỗ trợ khởi kiện: “Có lẽ đó là biện pháp cuối cùng để tôi được gỡ lệnh cấm này”, chị T.T.H kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế, nguyên Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn, cho rằng cần ưu tiên giải quyết các trường hợp bị mạo danh. Không thể áp dụng cách xử lý cào bằng đối với những người không thực hiện hành vi vi phạm nhưng lại phải gánh chịu hậu quả.

Theo ông Phụng, vấn đề không chỉ thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế mà cần sự phối hợp giữa nhiều cơ quan chức năng để tháo gỡ nhanh chóng, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Trước đó, tại họp báo Bộ Tài chính chiều 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi yêu cầu xử lý kịp thời các trường hợp bị mạo danh. Ông cho biết, người dân đã gửi thông tin đến cơ quan chức năng nhưng quá 6 tháng chưa được xử lý có thể gửi thông tin để Bộ Tài chính vào cuộc.

“Đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cần phối hợp giải quyết kịp thời”, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của những người bị mạo danh, dù đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, họ vẫn đang chờ câu trả lời. Trong thời gian đó, những hệ lụy về thuế và xuất cảnh tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người dân, khiến việc khởi kiện trở thành lựa chọn để tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình.