Cây xanh Công Minh và mạng lưới 'quân xanh' thâu tóm 1.218 gói thầu

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao vừa ban hành, Nguyễn Công Minh bắt đầu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cây giống từ năm 2002, khi thành lập Doanh nghiệp tư nhân Sinh vật cảnh và giống cây trồng Công Minh tại Bình Phước. Đến năm 2008, doanh nghiệp được chuyển đổi thành Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Từ năm 2015, ông Minh chuyển hướng sang nhận thầu thi công các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại Bình Phước và một số địa phương khác. Đến năm 2017, hoạt động kinh doanh tiếp tục được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố.

Để phục vụ việc tìm kiếm và triển khai các dự án, ông Minh từng bước xây dựng hệ thống doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn. Đến tháng 6/2023, mạng lưới này có 60 công ty với tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động tại 38 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính trước đây.

Bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh. Ảnh: Công an cung cấp.

Hệ thống được tổ chức theo mô hình quản lý tập trung, gồm Hội đồng quản trị, các khu vực, chi nhánh và bộ phận chuyên môn. Các khu vực được phân chia theo địa bàn như Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc.

Giám đốc khu vực chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các chi nhánh, tiếp nhận thông tin về dự án và báo cáo Minh. Trong khi đó, các chi nhánh có nhiệm vụ tìm kiếm dự án, tiếp cận chủ đầu tư, khảo sát giá cây xanh, lập kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị các công việc liên quan đến đấu thầu.

Theo cơ quan tố tụng, dù có tư cách pháp nhân độc lập, các doanh nghiệp vẫn nằm trong hệ thống điều hành chung của Minh. Việc lựa chọn công ty tham gia từng gói thầu được thực hiện theo sự phân công, nhằm hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trong cùng hệ thống cạnh tranh với nhau.

Minh còn bố trí nguồn tiền ứng trước để các khu vực phục vụ hoạt động tìm kiếm dự án và tham gia đấu thầu. Sau khi trúng thầu, được thanh toán, các khu vực có trách nhiệm hoàn trả khoản vay cùng tiền lãi theo thỏa thuận.

Trúng 1.218 dự án, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng

Theo cáo trạng, hệ thống Cây xanh Công Minh chủ động tìm kiếm dự án từ sớm, thay vì chỉ tham gia đấu thầu sau khi chủ đầu tư công bố. Khoảng tháng 10-11 hằng năm, Nguyễn Công Minh chỉ đạo giám đốc khu vực rà soát nhu cầu trồng, chăm sóc cây xanh của năm tiếp theo. Giám đốc chi nhánh được giao tiếp cận chủ đầu tư, tìm hiểu kế hoạch đầu tư, nguồn kinh phí và đề xuất dự án tại địa phương.

Ở những nơi chưa có dự án hoặc chưa được bố trí vốn, nhân viên trong hệ thống có thể khảo sát địa điểm, đề xuất công việc, hỗ trợ xây dựng hồ sơ và tìm nguồn kinh phí. Khi dự án được triển khai, các doanh nghiệp tiếp tục tìm cách tham gia vào quá trình lập dự toán, thiết kế và chuẩn bị hồ sơ mời thầu.

Theo cáo buộc, người trong hệ thống phối hợp với các đơn vị tư vấn đưa giá cây xanh, vật tư vào dự toán cao hơn thực tế. Một số hồ sơ mời thầu được xây dựng với các tiêu chí về nhân sự, năng lực tài chính và kinh nghiệm nhằm hạn chế sự tham gia của đối thủ cạnh tranh.

Để tránh các công ty trong cùng hệ thống cạnh tranh trực tiếp, Minh phân công pháp nhân tham gia từng gói thầu. Với những gói thầu cần nhiều doanh nghiệp dự thầu, một công ty được lựa chọn để trúng thầu, các công ty còn lại đóng vai trò “quân xanh”, tạo cạnh tranh về hình thức. Các doanh nghiệp trong hệ thống còn bị cáo buộc thỏa thuận nhường dự án cho nhau hoặc tìm cách hạn chế đối thủ bên ngoài.

Nhân sự và hồ sơ năng lực cũng được điều phối giữa các công ty để đáp ứng yêu cầu của từng gói thầu. Sau khi trúng thầu, doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng không nhất thiết trực tiếp tổ chức thi công theo phương án nhân sự đã kê khai. Việc bố trí nhân công, triển khai công việc và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán được thực hiện theo sự phân công trong hệ thống. Với một số dự án có tổng mức đầu tư dưới một tỷ đồng, các doanh nghiệp còn tìm cách áp dụng hình thức chỉ định thầu thay vì cạnh tranh rộng rãi.

Theo kết quả điều tra được nêu trong cáo trạng, giai đoạn 2019-2023, hệ thống Cây xanh Công Minh trúng 1.218 dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại 38 tỉnh, thành phố, với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.962 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao cáo buộc Nguyễn Công Minh giữ vai trò tổ chức, điều hành hệ thống doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo các cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Các sai phạm được xác định diễn ra qua nhiều khâu, từ tìm kiếm dự án, lập dự toán, chuẩn bị hồ sơ đến bố trí doanh nghiệp tham gia dự thầu.

Theo cáo trạng, những hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 790,6 tỷ đồng, trong đó Minh hưởng lợi hơn 264 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao đã truy tố Nguyễn Công Minh, 54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, cùng 46 người khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Minh được xác định giữ vai trò chính trong vụ án nhưng đang trốn truy nã, nên bị truy tố vắng mặt. Hồ sơ đã được chuyển đến TAND TP.HCM để xét xử.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ vật chứng, phong tỏa, kê biên và yêu cầu tạm dừng giao dịch đối với một số tài sản để phục vụ giải quyết vụ án, thi hành án. Một số bị can và gia đình đã tự nguyện nộp lại tiền hưởng lợi bất chính, đồng thời nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.