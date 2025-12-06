8x Phú Thọ mua ô tô làm chuồng nuôi con vật có trong truyền thuyết, kết quả bất ngờ

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện hàng loạt video nuôi gà không giống ai của một chàng trai người dân tộc Mường ở Phú Thọ. Đó là anh Nguyễn Văn Đức (SN 1985), trú tại khu 2A, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ với mô hình nuôi gà du mục bằng ô tô.

Hình ảnh một chàng trai có vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh, biến hàng loạt chiếc xe ô tô cũ thành chuồng gà, đưa chúng đi khắp nơi tìm kiếm nguồn thức ăn trong tự nhiên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Anh Đức lấy ô tô làm chuồng gà, dẫn hàng trăm con gà nhiều cựa đi khắp đồi hoang để tự tìm kiếm thức ăn. (Ảnh: Võ Văn Đức).

Chàng trai Mường khởi nghiệp với giống gà bản địa

Theo anh Đức, anh là người dân tộc Mường, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Học xong cấp 3, anh Đức khăn gói xuống Hà Nội theo đuổi ngành sư phạm. Ra trường, anh đã có thời gian gần 3 năm đứng trên bục giảng.

Thế nhưng, với đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống, anh quyết định nghỉ việc để phát triển kinh tế và làm điều gì đó cho riêng mình.

Bươn trải đủ nghề khác nhau để kiếm tiền, từ đi buôn đến mở quán internet, mở quán phô tô, in màu, chụp ảnh… khi có một số tiền vốn nho nhỏ trong tay, anh quyết định thử nuôi loại gà đặc sản “độc nhất vô nhị”, chỉ có ở quê mình, đó là gà chín cựa. Loại gà này từng được nhắc đến trong truyền thuyết "Sơn Tinh - Thuỷ Tinh".

Anh Đức đã tự mày mò, nghiên cứu để nuôi và phát triển giống gà bản địa là đặc sản của Phú Thọ. (Ảnh: Võ Văn Đức).

Năm 2013, anh bắt đầu tìm kiếm và nuôi thử nghiệm, tự tìm hiểu, nghiên cứu về mã gen, quá trình sinh trưởng và phát triển của con gà chín cựa. Sau đó, anh tiến hành viết kế hoạch, tự nghiên cứu thị trường và chuẩn bị đầy đủ tiền bạc, nguồn lực, bắt tay vào làm. Đồng thời, anh bỏ tiền đi lặn lội khắp các bản làng ở huyện Tân Sơn để tìm mua những con gà thuần chủng về sàng lọc, nhân giống.

Sau 12 năm gắn bó với việc bảo tồn và phát triển giống gà “độc nhất vô nhị”, anh Đức đã sở hữu trang trại nuôi gà chín cựa rộng hơn 1 ha với 5 khu nuôi biệt lập và 1.500 con gà chín cựa thuần chủng.

Ngoài ra, anh còn là người cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho 52 hộ dân trong vùng phát triển mô hình nuôi gà nhiều ngón và bao tiêu đầu ra. Trong đó, trứng gà nhiều cựa có giá từ 20-25 nghìn đồng/quả, gà con có giá 50-55 nghìn đồng/con, gà thương phẩm có giá từ 135-250 nghìn đồng/kg. Đặc biệt, những con gà đủ 9 cựa có giá từ 9-15 triệu đồng/con.

Những con gà nhiều cựa được thả ngoài tự nhiên, tự đi kiếm ăn cho mẫu mã rất đẹp, được nhiều người đặt mua. (Ảnh: Võ Văn Đức).

Lấy ô tô làm chuồng, nuôi gà du mục

Không dừng lại ở đó, đầu năm 2025, anh Đức tiến hành triển khai mô hình nuôi gà du mục khiến nhiều người bất ngờ.

“Nhiều người khi nghe tôi trình bày phương án nuôi gà du mục liền cười, bảo dở hơi. Nhưng kệ, việc mình mình làm. Và bây giờ, tôi không chỉ bán được những con gà, quả trứng với giá gấp 10 lần bình thường mà còn giúp bà con bán trâu, bò, ngô, lúa và hàng loạt các loại nông sản khác với giá cao”, anh Đức nói.

Theo anh Đức, khác với các giống gà khác, gà nhiều cựa sống rất hoang dại. Chúng kiếm ăn bằng cách đào bới các loại côn trùng, dế, kiến, mối và các loại cây cỏ ngoài tự nhiên để sinh tồn. Đặc biệt, chúng có khả năng di chuyển đường xa, tự kiếm ăn tốt và có thể quay về vị trí cũ dù đi xa hàng cây số.

Đàn gà được huấn luyện tự đi kiếm ăn, tối lại lên ô tô để ngủ. (Ảnh: Võ Văn Đức).

Trong khi đó, nếu chăn nuôi ở một chỗ duy nhất thì sau 3-4 năm, vùng đất đó sẽ bị ô nhiễm khiến dịch bệnh tăng nhanh. Lượng côn trùng, thức ăn tại khu vực đó cũng không đủ cung cấp cho gà ăn. Vì vậy, ý tưởng nuôi gà du mục ra đời.

Bắt tay vào thực hiện dự án vào tháng 2/2025, anh Đức tìm kiếm những chiếc xe ô tô khách 16 chỗ đã cũ, không còn đủ điều kiện vận chuyển hành khách nhưng vẫn còn dùng tốt, hoán cải thành chuồng gà.

“Những chiếc xe này của Nhật Bản sản xuất, rất là bền, ít hỏng hóc, giá cũng chỉ từ 15-45 triệu đồng/chiếc. Tôi mua về, tháo hết ghế, ngăn vách, làm sào đậu, lắp máng ăn uống, lót bạt rồi đệm sinh học để khử mùi, biến chiếc xe thành chuồng gà di động, đưa chúng đi khắp nơi kiếm ăn”, anh Đức kể.

Quá trình nuôi gà du mục bằng ô tô, anh Đức còn quay lại video và đăng lên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu lượt xem. (Ảnh: Võ Văn Đức).

Chọn những quả đồi rộng mênh không hay những mảnh đất bỏ hoang, thuận tiện đường đi lại để dừng chân, anh Đức cho biết, có những mảnh đất nhiều nguồn thức ăn thì anh ở cả tháng. Những mảnh đất bỏ hoang nhiều năm dồi dào cỏ cây và côn trùng, đàn gà vài trăm con cứ sáng đi kiếm ăn tự nhiên, tối tự chui vào xe ngủ. Rất nhàn.

“Bản thân con gà sẽ biết nó thiếu cái gì và nó sẽ ăn cái đó để phát huy tính tự nhiên, bản năng sinh tồn của nó. Vì vậy, con gà tự đi kiếm ăn, ăn các loại côn trùng, cây cỏ, bổ sung các loại vi chất, khoáng chất nên rất khoẻ mạnh, ít bệnh tật, có mã đẹp, lông mượt, thịt chắc và chất lượng hơn cách nuôi nhốt truyền thống”, anh Đức nói.

Những con gà nhiều cựa được anh Đức tự nuôi, tự quảng cáo sản phẩm và phân phối đến tận tay khách hàng. (Ảnh: Võ Văn Đức).

Chưa kể, trong suốt quá trình nuôi gà du mục, anh Đức sẽ quay lại những video ngắn, chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội để giúp người tiêu dùng hiểu hơn về sản phẩm mình đang làm.

Với 3-4 nền tảng mạng xã hội, có tháng tổng cộng lượt xem lên đến hơn 100 triệu, giúp anh có thêm nhiều khách hàng mới, đồng thời giúp nhiều người biết đến loại gà 9 cựa hơn. Đặc biệt, có người tận Trung Quốc và Nhật Bản còn tìm về tận nơi để tìm hiểu và dùng thử sản phẩm.

Anh Đức trong một buổi livestream trên đỉnh đồi để giới thiệu sản phẩm của mình. (Ảnh: Võ Văn Đức).

“Bây giờ có internet vệ tinh, phủ sóng 4G, 5G ở khắp nơi. Ngồi trên đỉnh đồi vẫn có thể livestream bán hàng, vẫn kiếm được tiền. Nhờ những video nuôi gà du mục được lan toả, tôi đã tiếp cận được lượng khách hàng gấp 5 lần trước đây. Vì vậy, từ 1 chiếc ô tô nuôi gà ban đầu, đến hiện tại tôi đã có tổng cộng 5 chiếc. Mỗi đợt có thể đưa từ 200-300 con gà đi du lịch dài ngày”, anh Đức bộc bạch.