Hai “thủ phủ” quất- hoa xứ Thanh tăng tốc vào vụ Tết

Đầu tháng 12, trên những cánh đồng quất bạt ngàn ở xã Hợp Tiến và vùng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng, Thanh Hóa), hàng trăm hộ trồng quất bước vào giai đoạn tất bật nhất trong năm.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại hai “thủ phủ cây cảnh” lớn nhất xứ Thanh ngày một nóng lên, khẩn trương như bước vào chặng nước rút cuối cùng.

Vựa quất cảnh lớn nhất Thanh Hóa - xã Hợp Tiến với hàng chục ha.

Quất Hợp Tiến – hối hả vào vụ

Từ sáng sớm, cánh đồng gần 50ha quất cảnh ở Hợp Tiến vang lên tiếng kéo tỉa cành, tiếng trao đổi kỹ thuật giữa những người trồng lâu năm. Các luống quất xanh mướt, quả đang dần chuyển màu, được che phủ bằng nilon, tỉa chồi, bón phân… từng công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để cây cho lộc – lá – quả đúng chuẩn Tết.

Còn 2 tháng nữa, những cây quất này sẽ chín vàng và được đưa ra thị trường.

"Tết ấm hay không phụ thuộc hết vào vụ quất này", chị Nguyễn Thị Mai nói trong lúc dùng tay nắn từng chùm quả để kiểm tra độ chắc. Cả gia đình chị đã tăng ca nhiều ngày nay vì thương lái đặt hàng sớm.

Vườn 300 gốc quất sai trĩu quả của ông Nguyễn Văn Nhàn (60 tuổi, thôn 3) lúc nào cũng có người làm. "Khoảng một tháng nữa quất sẽ vào độ đẹp nhất. Giờ chỉ lơ là một chút là hỏng cả vụ", ông Nhàn nói và vừa che từng gốc quất để chống sương muối.

Nông dân trồng quất chỉ mong vụ Tết để kiếm thu nhập.

Cách đó không xa, bà Hoàng Thị Lương sở hữu vườn hơn 1.000 gốc cũng tranh thủ kiểm tra sâu bệnh từng luống. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, nhưng chi phí phân bón, thuốc BVTV và công chăm đều tăng khiến nông dân thêm áp lực.

Dù tháng 9 vừa qua mưa bão gây ảnh hưởng nhiều diện tích nông nghiệp, các hộ trồng quất ở Hợp Tiến cho biết họ đã chủ động che chắn, dựng giàn chống đổ nên mức thiệt hại thấp, cây vẫn phát triển ổn định.

Ngày 5/12, trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, cho biết toàn xã hiện có gần 40 ha quất cảnh và gần 50 ha đào, với khoảng 600 hộ tham gia sản xuất.

Theo bà Xuân, mô hình trồng quất- đào đã trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực, mang lại thu nhập ổn định và ngày càng tăng cho người dân. “Mỗi vụ Tết, doanh thu toàn xã đạt hàng chục tỷ đồng, tạo động lực để bà con yên tâm gắn bó với nghề,” bà thông tin.

Nghề trồng quất cảnh đã có hàng chục năm ở Hợp Tiến, giúp người dân có đời sống kinh tế ổn định.

Đông Cương – vựa hoa lớn nhất xứ Thanh bước vào mùa giữ sắc

Không chỉ quất, làng hoa Đông Cương – nơi cung cấp hàng trăm nghìn chậu hoa Tết mỗi năm – cũng đang bước vào giai đoạn quyết định. Những luống cúc, ly, đồng tiền, hồng… phủ kín hơn 100ha đất, được chăm sóc gần như 24/24 giờ.

Làng hoa Đông Cương - thủ phủ cung cấp hoa cho thị trường ở Thanh Hóa.

"Hoa chỉ cần lệch nắng hoặc rét sâu một chút là nụ hỏng ngay", ông Đỗ Huy Luật – người trồng 20 vạn gốc cúc – chia sẻ. Vườn hoa lúc nào cũng lấp ló bóng người tưới ẩm, tỉa nụ, bấm ngọn, phun sương chống rét.

Người dân tất bật trên những cánh đồng hoa những ngày cuối năm.

Bà Đỗ Thị Thuyết, chủ vườn 4 vạn gốc cúc, thậm chí không có ngày nghỉ. "Đêm nghe gió mạnh là phải dậy xem vườn ngay, sợ lạnh làm cháy lá hoặc thối nụ", bà nói.

Theo người dân Đông Cương, hiện thương lái chưa mua nhiều, phải đến tháng Chạp các mối từ Hà Nội, Nghệ An, Sơn La… mới đổ về đặt hàng. Vì vậy, mọi công việc thời điểm này đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: giữ hoa khỏe, nở đúng dịp, đúng màu, đúng dáng.

Đại diện UBND phường Hàm Rồng cho biết, nghề trồng hoa Tết nhiều năm nay đã trở thành sinh kế quan trọng của người dân địa phương. Tính trung bình, mỗi sào hoa mang lại thu nhập 20–30 triệu đồng, giúp nhiều hộ gia đình có nguồn thu khá khẩm vào dịp cuối năm. Mô hình này không chỉ tạo việc làm ổn định mà còn góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế tại địa phương.