Công ty búp bê Labubu báo lãi khủng gần 400%

Kết quả kinh doanh vượt dự báo

Pop Mart (9992.HK) công bố lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2025 tăng 396,5%, trong khi doanh thu tăng 204,4%, vượt xa dự báo trước đó với doanh thu tăng 200% và lợi nhuận ròng định kỳ tăng ít nhất 350%.

Cổ phiếu công ty đã tăng hơn 200% từ đầu năm, giúp Pop Mart vượt mặt các “ông lớn” như Mattel (sản xuất Barbie) và Sanrio (công ty mẹ Hello Kitty) về giá trị thị trường.

Mọi người xem búp bê Labubu tại cửa hàng flagship của Pop Mart ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Labubu, thuộc dòng nhân vật “The Monsters”, đạt doanh thu 4,81 tỷ nhân dân tệ (669,88 triệu USD), chiếm 34,7% tổng doanh thu. Bốn dòng nhân vật khác như “Molly” và “Crybaby” cũng ghi nhận doanh thu trên 1 tỷ nhân dân tệ.

Sự nổi tiếng của Labubu đến từ sự yêu thích của các ngôi sao như Lisa (Blackpink), Rihanna và David Beckham. Mô hình “hộp mù” – người mua chỉ biết thiết kế khi mở hộp – càng làm tăng sức hút.

Mở rộng toàn cầu

Pop Mart cam kết tăng nguồn cung Labubu, dự kiến đạt doanh số 10 triệu đơn vị/ngày từ tháng 9/2025, theo CEO Wang Ning.

Công ty vận hành 571 cửa hàng, mở mới 40 cửa hàng trong nửa đầu năm, và 2.597 cửa hàng robot tự động tại 18 quốc gia. Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) là thị trường lớn nhất với doanh thu 2,85 tỷ nhân dân tệ (tăng gấp 3), tiếp theo là Mỹ với 2,26 tỷ nhân dân tệ (tăng 11 lần).