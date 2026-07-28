Dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu', siêu đô thị thành… vườn sắn

Trên trục đường Võ Thị Sáu – tuyến huyết mạch của đô thị Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên), dự án Diamond Central do Công ty Cổ phần Gotec Land làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Gotec Việt Nam phát triển từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho khu vực trung tâm.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án có quy mô 12.500 m², chia làm hai khu A và B, với tổng cộng 87 căn nhà phố thiết kế 5 tầng. Các căn có diện tích từ 100–130 m², diện tích sàn lên tới 570 m².

Tuy nhiên, kể từ khi được công bố ra thị trường vào tháng 8/2020, đến nay dự án gần như “án binh bất động”, chưa có dấu hiệu triển khai tiếp theo như cam kết ban đầu.

Không xa đó, dự án Bien Hoa Universe Complex tại phường Long Bình (trước đây là phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) cũng trong tình cảnh tương tự. Dự án do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Tân Văn Hoa làm chủ đầu tư, phân phối độc quyền bởi PropertyX.

Với quy mô gần 2,9 ha, gồm 7 block cao 24–29 tầng, cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cùng tổ hợp thương mại – dịch vụ – văn phòng, dự án từng được ra mắt rầm rộ vào đầu năm 2021. Chủ đầu tư đã triển khai thi công một số hạng mục, xây dựng lên nhiều tầng. Tuy nhiên, sau đó công trình bất ngờ dừng lại, kéo dài đến nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục dự án Bien Hoa Universe Complex dang dở, sắt thép hoen gỉ, vật liệu xuống cấp dưới và chưa rõ thời điểm tái khởi động.

Khu vực Nhơn Trạch – từng được định hướng là “thành phố mới” năng động, thu hút hàng loạt doanh nghiệp địa ốc lớn, bức tranh thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

Tại trung tâm phường Nhơn Trạch (trước đây là huyện Nhơn Trạch), được đánh giá là đất vàng, dự án Khu dịch vụ hỗn hợp và dân cư do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện đúng tiến độ.

Dự án này từng được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại không như kỳ vọng. Sau thời gian được giới thiệu, dự án rơi vào tình trạng triển khai cầm chừng.

Ngày 20/5/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) Nguyễn Thị Hoàng đã ký Quyết định số 1649/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco do vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024.

Dọc tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Phước An, nay thuộc TP Đồng Nai), hàng loạt dự án quy mô hàng chục đến hàng trăm ha từng được các “ông lớn” như HUD, Phúc Khang hay Công ty Xây dựng Hà Nội đầu tư nay rơi vào cảnh hoang hóa. Khu vực này chủ yếu là những bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, thậm chí được tận dụng để trồng sắn.

Điển hình là Khu đô thị Sunflower City rộng khoảng 150 ha, triển khai từ năm 2007 với sự tham gia của HUD và các đơn vị phát triển. Dù một số phân khu như Eco Sun (7,9 ha) từng được mở bán, bàn giao sổ đỏ cho cư dân từ năm 2018 nhưng đến nay phần lớn diện tích vẫn bị bỏ hoang. Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề không người ở, xuống cấp, xung quanh dự án là những ruộng sắn xanh tốt.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Khu đô thị HUD Nhơn Trạch (Long Thọ – Phước An) quy mô hơn 223 ha. Ngoài một số dãy nhà mặt tiền, phần lớn diện tích cây dại mọc rậm rạp. Nhiều diện tích của dự án vẫn là đất trống, được người dân tận dụng trồng sắn.

Dự án Xây dựng Hà Nội Nhơn Trạch rộng khoảng 150 ha, triển khai từ năm 2003. Dù hạ tầng cơ bản đã được đầu tư nhưng đến nay vẫn “vắng bóng” cư dân, tạo nên khung cảnh hoang vắng kéo dài suốt nhiều năm.

Thực trạng hàng loạt dự án “treo”, chậm triển khai không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đô thị, đời sống người dân khu vực.

Nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm có biện pháp rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tránh tình trạng đất vàng bị bỏ hoang kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng và gây hệ lụy lâu dài cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Vườn sắn mọc tươi tốt trong các 'siêu đô thị'