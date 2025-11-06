Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với euro, ở mức 1,1495 USD/EUR, thấp hơn một chút so với mức đỉnh ba tháng 1,1469 ghi nhận hôm thứ Ba.

Tâm lý chuộng rủi ro của nhà đầu tư đã được cải thiện, khiến dòng vốn tạm thời rời khỏi các tài sản trú ẩn như USD. Sự phục hồi của thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ, cũng hỗ trợ đà hồi phục của các đồng tiền khác.

Hai đồng tiền nhạy cảm với rủi ro AUD và NZD đã tăng đáng kể: đô la Úc tăng 0,3% lên 0,6508 USD, còn đô la New Zealand phục hồi từ đáy 7 tháng lên 0,5665 USD.

Yếu tố nào đang chi phối hướng đi của đồng USD?

Theo ông Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Úc, việc USD giảm nhẹ là do “thị trường phản ứng nhạy cảm với sự cải thiện tâm lý rủi ro”. Tuy nhiên, ông cho rằng để USD giảm mạnh và bền vững hơn, nhà đầu tư cần có bức tranh rõ ràng hơn về kinh tế Mỹ, vốn đang thiếu dữ liệu vì tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài khiến các báo cáo kinh tế bị tạm ngưng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao, giúp USD duy trì lợi thế so với euro hay yên Nhật. Do đó, xu hướng ngắn hạn vẫn cho thấy đồng USD được hỗ trợ tốt, bất chấp những biến động ngắn hạn trên thị trường.

Điều gì đang chờ đợi bảng Anh trước cuộc họp BoE?

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến công bố quyết định chính sách vào 19h theo giờ Việt Nam. Dù thị trường không kỳ vọng BoE cắt giảm lãi suất ngay, nhưng giới phân tích nhận định giọng điệu “bồ câu” (nới lỏng) có thể xuất hiện, mở đường cho khả năng hạ lãi suất vào đầu năm 2026.

Đồng bảng Anh hiện giao dịch quanh mức 1,3054 USD, sau khi phục hồi nhẹ từ mức đáy 7 tháng 1,3011 USD. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khả năng bảng Anh bật mạnh là thấp.

Ông Catril nhận định: “Ngay cả khi BoE không hạ lãi suất, họ vẫn sẽ phát tín hiệu cho thấy điều đó sắp xảy ra.” Nếu bảng Anh giảm xuống dưới 1,30 USD, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo có thể là 1,2712 USD, mức thấp của tháng 4.